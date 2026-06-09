iOS 27 será compatible desde el iPhone 11, pero Siri AI no llegará a iPhone e iPad en la UE por la DMA hasta nuevo aviso

Apple ha confirmado que, aunque su nueva iteración de sistema operativo iOS 27 podrá ejecutarse en 'smartphones' más antiguos como es el caso del iPhone 11, las nuevas prestaciones de Siri AI no llegarán hasta nuevo aviso a los usuarios de la Unión Europea, debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Los de Cupertino presentaron la versión renovada de su asistente Siri AI este lunes durante la conferencia WWDC 26 que, impulsado por la nueva generación de Apple Intelligence, llega con capacidades más inteligentes y con una experiencia más integrada en los sistemas operativos de sus dispositivos.

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Junto a ello, Apple también dio a conocer las nuevas iteraciones de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, whatchOS 27 y visionOS 27, que se pondrán a disposición de los usuarios oficialmente en otoño.

Sin embargo, la compañía ha detallado algunos matices con respecto a la llegada de sus nuevas actualizaciones de sistema operativo. En el caso de iOS 27, Apple ha subrayado que se lanzará para sus 'smartphones' más antiguos desde el iPhone 11, así como la segunda generación del iPhone SE.

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Esto significa que las mejoras en el rendimiento del sistema operativo, como la capacidad de iniciar las aplicaciones un 30 por ciento más rápido, o acelerar las transferencias de AirDrop hasta un 80 por ciento, también estarán disponibles en los iPhones más antiguos.

Por su parte, Apple también ha aclarado que iPadOS 27 es compatible con dispositivos desde iPad mini de sexta generación y posteriores, iPad de novena generación y posteriores, iPad A16, iPad Air de 11 pulgadas con chips M2, M3 y M4, iPad Air de 13 pulgadas y iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas con chip M4.

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Respecto a watchOS 27, la compañía se ha centrado en los dispositivos más nuevos, al tener compatibilidad con el Apple Watch SE 3, Series 9, 10 y 11, y con los Apple Watch Ultra 2 y 3. Por tanto, se quedan sin actualización el primer Apple Watch Ultra original y el modelo SE 2, lanzados en 2022.

Finalmente, macOS 27 Golden Gate será compatible con los dispositivos MacBook Neo, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio y Mac Pro, todos ellos con procesador Apple Silicon. Esto sigue la hoja de ruta previamente confirmada de que MacOS 26 era el último soporte para ordenadores impulsados con procesadores de Intel.

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SIRI AI NO LLEGA A IOS 27 E IPADOS 27 PARA LA UE

Apple también ha dejado claro que, con el lanzamiento oficial de iOS e iPadOS 27 en otoño, Siri AI no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea. Según ha explicado la tecnológica, esto se debe a la Ley de Mercados Digitales y a que la nueva versión del asistente sigue sin ser compatible con sus exigencias.

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Como han matizado los de Cupertino en un comunicado en su blog, en los últimos meses, los organismos reguladores de la UE "no han aceptado ninguna de las soluciones propuestas por Apple para llevar Siri AI a la UE, a pesar de ofrecer compatibilidad con otros asistentes virtuales de manera segura".

Por tanto, por el momento, Siri AI impulsada por Apple Intelligence no estará disponible en los iPhones e iPads de los ciudadanos europeos, aunque el objetivo de Apple es "seguir trabajando con los reguladores de la UE" para encontrar una vía que haga posible lanzar Siri AI en la UE, como ha manifestado al respecto el vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, Craig Federighi.

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No obstante, también ha apostillado que la falta de disposición para "participar de forma constructiva en soluciones que preserven la privacidad y la seguridad" hace que actualmente la compañía no pueda ofrecer una fecha prevista para la disponibilidad de Siri AI en iOS y iPadOS en la UE.

En otras palabras, se desconoce cuándo podrán acceder los usuarios de la UE a la nueva 'app' dedicada para Siri, la experiencia de inteligencia visual ampliada, el modo Siri en la cámara de iOS o las prestaciones de Siri en watchOS 27, ya que requieren un iPhone enlazado con Siri AI.

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De la misma forma, los desarrolladores ubicados en la UE tampoco podrán probar ni utilizar las nuevas funciones de Siri AI para sus aplicaciones dedicadas a iOS 27, iPadOS 27 y watchOS 27.

A pesar de todo ello, se ha de tener en cuenta que Siri AI sí estará disponible en los dispositivos con sistemas operativos macOS 27 Golden Gate y visionOS 27 en la UE.

POR QUÉ NO ESTARÁ DISPONIBLE SIRI AI

Apple asegura que ha diseñado Siri AI basándose en la privacidad, ya que ha integrado sus capacidades en las plataformas de la compañía mediante el procesamiento en el dispositivo y la Computación Privada en la Nube, lo que mantiene el tratamiento de datos privado.

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Sin embargo, la tecnológica asegura que, bajo las exigencias de la DMA, para lanzar Siri AI en la UE, también tendrían que permitir que cualquier asistente virtual "tuviese acceso directo a los datos privados de los usuarios", así como capacidad para controlar otras 'apps' instaladas, "sin las protecciones esenciales necesarias para proteger a los usuarios y sus datos".

Esto se debe a que, para ofrecer igualdad de oportunidades, la DMA exigiría que Apple otorgara a cualquier sistema de IA un acceso "prácticamente ilimitado al dispositivo", según ha señalado Apple, incluyendo leer y enviar mensajes, hacer compras y acceder a archivos, sin la privacidad que sí garantiza Siri AI.

Como posible solución, la compañía ha señalado que diseñó Trusted System Agent, "un intermediario que permitiría a los asistentes virtuales acceder de forma segura a las mismas prestaciones y funciones que Siri AI para dispositivos en la UE". Además, también propuso un plan para implementar Siri AI con un despliegue gradual de 18 meses en la UE. Sin embargo, la Comisión Europea rechazó estas proposiciones.