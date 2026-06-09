Ayuso critica que el Gobierno "dé la espalda a católicos": "Si fuéramos laicos, renunciaríamos a nuestra herencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el Gobierno de la nación haya dado "la espalda totalmente a los católicos" y ha afirmado que si España fuera un país laico, que espera que no lo sea "nunca", renunciaría a su "herencia occidental y al humanismo cristiano".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la dirigente autonómica ha reprochado que el Gobierno haya sido incapaz de "oficiar un solo funeral de Estado", que es la forma que tiene España de "despedir a sus muertos, le guste o no le guste".

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"No se trata de lo que un gobernante quiere en base a sus preferencias personales o su vivencia única, se trata de a quién representas. Entonces, España es lo que es. Ahí te toca respetarlo y gobernar para todo el mundo. Y muchas veces, nosotros hacemos gestos y estamos en lugares que a lo mejor no te apetecen, pero tienes que saber ceder y ponerte en el papel de todos a la vez", ha defendido.

A nivel personal, ha señalado que tuvo "una crisis de fe" de pequeña y ha subrayado que ella nunca quiso "formar parte de ningún grupo", si bien ha insistido en la importancia de saber "a quién representas".

Considera Ayuso que como política tiene la obligación de gobernar para todo el mundo y no se trata de si ella es creyente o no sino lo que se hace en Madrid por los católicos, poniendo el foco en los discursos de Navidad, que son ya "una tradición", o la libertad de las familias para elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos.

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