La UNESCO incorpora las playas del Desembarco de Normandía a su Lista del Patrimonio Mundial

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado este domingo Patrimonio Mundial a las playas de Normandía que fueron escenarios del desembarco aliado contra las fuerzas de la Alemania Nazi el 6 de junio de 1944, en una de las operaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial.

La designación abarca los 80 kilómetros de litoral normando que comprenden las playas de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, así como Pointe du Hoc y todos sus lugares históricos, como los restos del Muro Atlántico alemán, incluyendo casamatas, baterías de artillería, puestos de control de tiro y refugios de la resistencia, junto con vestigios de batallas, equipo original de la época de la guerra y paisajes conmemorativos importantes como el Cementerio Americano de Colleville-sur-Mer.

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"En conjunto, estos elementos conforman un paisaje cultural excepcional, moldeado tanto por los acontecimientos de 1944 como por su perdurable recuerdo", señala la UNESCO.

"Esta decisión nos impone una responsabilidad", ha declarado en un comunicado Hervé Morin, presidente de la región de Normandía. "Un magnífico reconocimiento del carácter universal de los valores de libertad, paz y democracia que simbolizan, y del sacrificio de todos esos jóvenes que tienen nuestra eterna gratitud. Nos obliga a preservar esta propiedad, a protegerla, a valorarla aún más y a promover su valor", ha añadido.

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