El Ejército sudanés toma el control de una estratégica carretera entre Omdurmán y El Obeid

El Ejército de Sudán ha anunciado este domingo que se ha hecho con el control de la carretera de las Exportaciones, la estratégica vía de comunicación que conecta la gran ciudad de Omdurmán, a las afueras de la capital del país, Jartum, con la ciudad de El Obeid, en el estado de Kordofán del Norte y escenario ahora mismo de una catástrofe humanitaria en medio del conflicto armado que está devastando el país africano desde hace tres años.

La carretera representa la principal vía para el traslado de ayuda humanitaria y, en este caso, también efectivos para combatir contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Su conquista ha ocurrido tras 48 horas de intensos combates durante los que el Ejército sudanés ha terminado de consolidar su control sobre la zona de Raheed Al Nuba, a las afueras de Omdurmán, y las localidades de Um Sayala, Bara, y Jabrat Al Sheij, según ha informado un portavoz militar en un comunicado.

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Las fuerzas sudanesas también han "liberado" las zonas de Um Qurfa y Jarigakh para terminar de asumir el control de la carretera, que ya está atravesando la Quinta División de Infantería. Export Road llevaba bajo el control de las RSF prácticamente desde el estallido de la guerra en abril de 2023.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, cabe recordar, han sitiado El Obeid, la capital de Kordofán del Norte, e intensificado sus ataques aéreos, mientras que Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias han advertido de una ofensiva inminente similar a la de El Fasher, la capital histórica de la vecina región de Darfur, a finales del año pasado, que según expertos de Naciones Unidas (ONU) tenía todas las características de un "genocidio".

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Uno de los grandes aliados del Gobierno sudanés, el gobernador de Darfur, Minni Minawi, ha celebrado los avances en un mensaje publicado en redes sociales: "Lo logrado hoy no es el final de la batalla, sino el comienzo de una nueva fase de acción decisiva", ha declarado.