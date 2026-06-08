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Macron felicita a Pashinián y va a seguir acompañando el acercamiento de Armenia a la UE

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París, 8 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias y mostró su intención de seguir trabajando con él por el acercamiento de la república caucásica a la Unión Europea.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron felicitó a Pashinián por "esta amplia mayoría" que, según los resultados preliminares, va a dar a su partido, Contrato Civil, 61 de los 100 escaños de la cámara parlamentaria, lo que entre otras cosas le permitirá reformar la Constitución para poder firmar la paz con Azerbaiyán, rechazada por la oposición prorrusa.

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El presidente francés subrayó su disposición para "continuar -dijo- a tu lado el trabajo iniciado para reforzar todavía más nuestra cooperación al servicio de nuestros pueblos, apoyar la paz y la soberanía de Armenia y acompañar la dinámica de acercamiento con Europa".

Tras clamar victoria por los comicios del domingo, el primer ministro armenio indicó que va a viajar próximamente a Moscú, Bruselas y Washington, que va a continuar el rumbo de acercamiento a la Unión Europea, pero que también mantendrá su país en la Unión Económica Eurasiática y seguirá desarrollando las relaciones comerciales con Rusia. EFE

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