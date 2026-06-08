Luis de la Fuente: "Yo no quiero que cambien a Gavi, prefiero y quiero a este Gavi para mi equipo"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, quitó hierro a lo vivido en el entrenamiento del sábado entre Pablo Páez 'Gavi' y Rodri Hernández, dejando claro que "no hay que reprochar" y que prefiere esa versión del centrocampista del FC Barcelona, mientras que afirmó que tener que haberse desplazado a México para jugar este lunes un amistoso ante Perú les viene bien porque les acerca a "la realidad" de lo que van a vivir en el Mundial.

"Esto es fútbol, es un entrenamiento y se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores. No tiene que pedir perdón a nadie, es una acción en la que no hay nada que reprochar, ni a uno ni a otro, está todo perfecto", señaló De la Fuente en la rueda de prensa previa al amistoso ante Perú de este lunes en Puebla (México) después de que Gavi llegase tarde en una acción del entrenamiento y pisase con fuerza a un Rodri que se enfadó y quedó muy dolorido.

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Además, dejó claro que le gusta la actitud del andaluz. "Gavi es un jugador que le conocemos y que tiene esa energía, ese ímpetu, pero eso es precisamente una de sus virtudes. Esa energía la tendrá que ir seguramente controlando y dosificando, pero yo no quiero que cambien a Gavi, prefiero y quiero a este Gavi para mi equipo desde luego, sin ninguna duda", zanjó.

Para el técnico riojano, el amistoso ante Perú, que les ha obligado a salir de Estados Unidos no le supone ningún "contratiempo" porque les sitúa "en la realidad del Mundial". "Precisamente, ya nos mete en la dinámica de Mundial. En 15 días tenemos que volver a Guadalajara y nos viene bien incluso, insisto, el tema viaje, pero no es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores, es para ir cerrando aspectos", subrayó.

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"Tened en cuenta que el partido de Irak llevamos desde marzo sin estar juntos y necesitamos convivir esa experiencia de descanso e ir adaptándoles a la exigencia de la competición. Esto nos va a permitir estar más cerca de la competición porque así se produce estos días, queda siete para el partido ante Cabo Verde y vamos a ir atando cabos y cerrando el círculo para que se parezca el equipo lo más posible a lo que pretendemos conseguir el día 15", añadió.

En este choque no podrá contar con Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, aún en procesos de recuperación de sus respectivas lesiones, aunque el mensaje sobre ellos sigue siendo optimista porque "están cumpliendo con los plazos de recuperación" y les ve "muy bien". "Eran conscientes de que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", remarcó.

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"Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles, así que creo que es una gran noticia. Están siguiendo las indicaciones tanto de los servicios médicos como de los fisios, que dieron que era mejor que se quedaran allí para que continuaran con ese trabajo específico", prosiguió De la Fuente.

Este insistió en que los tres "estarían en condiciones" para el estreno del Mundial, pero advirtió que "es realmente más complicado" saber si podrían salir alguno de los tres de inicio. "Están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno y creo que van a estar los tres. Los minutos no los sabemos", puntualizó, reconociendo que al no tener a tres de sus extremos, cuentan con "otras alternativas" para jugar ante Perú que les llevarían "a jugar de diferente manera, seguramente no tanto con extremos tan puros".

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"EL PARTIDO ANTE PERÚ NOS DEBE PONER EN LA SENDA PARA EL DE CABO VERDE"

Sobre este partido, "la idea" del de Haro "es que jueguen los más jugadores de los que no jugaron el día de Irak", aunque no se atrevió a decir "el número". También tiene el equipo en su "cabeza", incluido quién será el portero en Puebla y ante Cabo Verde. "Los tres están sensacional, pero sí tengo en mi cabeza quien va a iniciar el mundial si no hay ninguna circunstancia adversa", sentenció al respecto.

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"El partido es para nosotros muy importante. Hacemos siempre un visionado de los últimos 4, 5, 6 partidos de los rivales y así hemos hecho exactamente igual con Perú, de la que somos conscientes del potencial futbolístico que tiene y la historia futbolística que tiene, y lo que puede motivarles es exactamente igual que a nosotros", advirtió el seleccionador.

El riojano aseguró que ve al equipo franjijorrojo como "una selección muy combativa, competitiva, aguerrida y con muy buenos jugadores también en el plano individual". "Hemos visto el partido de Haití y sus cuatro últimos partidos y nos invita a pensar que va a ser muy exigente, como queremos y necesitamos para que ya nos ponga la senda de lo que nos va a exigir el próximo de Cabo Verde", indicó.

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"No lo afrontamos solamente como un partido de preparación, que lo es, porque nosotros siempre nos exigimos mucho y lo vamos a usar para dar nuestra mejor versión, que será necesaria para tener esa buena sensación y empezar el campeonato con buenas vibraciones", agregó De la Fuente.

Finalmente, el preparador del combinado nacional elogió una vez más el ambiente que hay en la concentración con un grupo que llaman "familia" y donde existen "unos lazos de unión que van más allá de lo puramente profesional". "Eso es una de nuestras fortalezas y es lo que nos da seguridad para afrontar este tipo de compromisos y partidos y competiciones tan largas y tan duras", apuntó. "En lo futbolístico, estamos satisfechos de tener esta cantera de futbolistas en España que nos dan la posibilidad de siempre estar peleando por algo importante", confesó.

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