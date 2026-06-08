Hoy es noticia en el mundo (02:00 GMT)

DESTACADOS

1.El Ejército de Israel ataca "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán

IRÁN GUERRA| El Ejército de Israel informó del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra Israel como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.

-El presidente estadounidense, Donald Trump, buscó este domingo aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán para impedir que entorpezca un acuerdo de Washington con Teherán para acabar con la guerra, tras la mayor jornada de tensión tras el cese al fuego.

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-El Ejército israelí cerró este domingo "hasta nuevo aviso" los cruces con la Franja de Gaza en respuesta a los ataques lanzados por Irán a territorio israelí.

-Las autoridades de Irak y Siria anunciaron este domingo el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 y 12 horas, respectivamente, "como medida de precaución", después de que Irán atacara con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

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-Trump asegura que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50.000 soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se alcance una "conclusión" definitiva en la región.

- Trump afirma que hay una "alta probabilidad" de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a quien describió como una figura "más racional" que su predecesor.

-Al menos dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas este domingo en un ataque lanzado por Israel en los suburbios meridionales de Beirut.

2. Israel bombardea un coche en Gaza y mata a cuatro personas, dos de ellas mujeres

ISRAEL PALESTINA| Cuatro personas, dos de ellas mujeres, murieron por un ataque israelí dirigido contra un vehículo en el oeste de la ciudad de Gaza (norte), informó la morgue del Hospital Shifa de esta ciudad, elevando a nueve el total de fallecidos por bombardeos israelíes contra la Franja este domingo.

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-Los fallecidos elevan a nueve el total de víctimas este domingo de bombardeos israelíes en Gaza, pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, después de que otro ataque de un dron esta mañana matara a cinco personas en un puesto de policía en la zona de Mawasi (sur de la Franja).

-El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que Israel controlará "pronto" el 70 % del territorio de la Franja de Gaza.

-Las reuniones entre las distintas facciones palestinas continuaron este domingo en El Cairo por segundo día consecutivo sin que se hayan logrado avances

3.Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

FILIPINAS TERREMOTO| Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

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El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

4.Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobil

UCRANIA GUERRA| El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo este domingo que su país no piensa "morir en silencio" ante la agresión rusa y que por el contrario seguirá "respondiendo a los ataques", tras denunciar un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobil con un impacto de un dron en un depósito de residuos nucleares.

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-El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reunieron este domingo en Londres con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y firmaron una declaración conjunta en la que se pronunciaron a favor de un alto el fuego con Rusia que tenga en cuenta los intereses europeos.

5.Día 2 del papa en España: baño de multitudes y el anhelo de dialogar con el mundo actual

PAPA ESPAÑA | El papa congregó este domingo en Madrid a 1,5 millones de personas en el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en la plaza de Cibeles en la que instó a salir del "egoísmo", comprometerse con el "bien común" y a que la religiosidad "no sea un museo del pasado que visitar".

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6.La OPEP+ aprueba un nuevo incremento de 188.000 barriles diarios de su cuota de producción

OPEP REUNIÓN| La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aprobó este domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, al aprobar un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) para julio.

7.El recuento confirma la victoria nacionalista en Kosovo, pero sin la mayoría absoluta

KOSOVO ELECCIONES| La formación gubernamental Autodeterminación, del nacionalista primer ministro en funciones Albin Kurti, ganó este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo al obtener el 43 % de los votos, aunque sin lograr una mayoría para gobernar en solitario, según los resultados tras el recuento de más del 97 % de los colegios electorales.

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ENTREVISTA| - La COP31 que se celebrará en Antalya (Turquía) debe "amplificar las voces del Pacífico" y garantizar que los pequeños Estados en primera línea de la amenaza climática tienen un papel protagonista en las negociaciones, según sostiene George Carter, director del Pacific Institute de la Universidad Nacional de Australia.Por Patricia Rodríguez

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EL DATO DEL DÍA

-Un millón doscientas mil personas acuden a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid.

NUESTROS TEMAS:

UCRANIA GUERRA| Leópolis (Ucrania).- Tras el rechazo del presidente ruso, Vladimir Putin, a la oferta de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de una reunión directa, Ucrania apuesta por aumentar los ataques en territorio ruso, alterar la dinámica del frente y aumentar la presión internacional sobre Moscú.Por Rostyslav Averchuk

PENDIENTES DE

PÉRÚ ELECCIONES

Lima - La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene por delante del izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el 52,51 % de los votos válidos frente al 47,49 % de su rival, una diferencia de 5,02 puntos porcentuales, tras haberse escrutado el 25,27 % de las actas.

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ARMENIA ELECCIONES

Ereván - El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ganó las elecciones legislativas del domingo, según los sondeos a pie de urna, pero aún se desconoce -dado que el escrutinio acaba de comenzar- si habrá logrado la mayoría que necesita para continuar su política de acercamiento a la Unión Europea (UE) frente a las presiones de Rusia.

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Redacción EFE Internacional

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