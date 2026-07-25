Merz se solidariza con las víctimas del atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI

Berlín, 26 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este sábado su solidaridad con las víctimas del atropello múltiple ocurrido en Berlín durante la celebración del Día del Orgullo LGBTI en el que murieron al menos una persona y otras quince resultaron heridas.

"El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares", señalo la Cancillería Federal en un comunicado, en el que aludió a Alexander Dobrindt, titular de Interior del Gobierno alemán.

Ambos "agradecen a las fuerzas de seguridad su intervención y se comprometerán con especial firmeza a esclarecer y castigar este acto atroz".

El Ejecutivo precisó que el canciller fue "informado inmediatamente después de los hechos" y está en contacto estrecho con el ministro del Interior y las autoridades de seguridad de la ciudad-estado que es Berlín.

Por su parte, Dobrindt, "mantiene un diálogo constante con las autoridades del Estado federado de Berlín y ha ofrecido el apoyo del Gobierno federal".

Este sábado un atropello múltiple dejó al menos una persona muerta y quince heridas al entrar en el Tiergarten, el parque del centro de Berlín que servía para celebrar el fin de fiesta del Día del Orgullo LGBTI. EFE