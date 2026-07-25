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España recibe apoyo de Portugal, Grecia e Italia para hacer frente a los incendios

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Madrid, 26 jul (EFE).- Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

Portugal es el país que más efectivos va a aportar al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre que comenzará su labor este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).

Según datos ofrecidos por Interior, los 41 vehículos procedentes de Portugal son: 1 bulldozer, 9 vehículos de mando, 2 autobombas ligeras, 14 autobombas pesadas, 5 nodrizas pesadas, 1 nodriza ligera, un PMA móvil, un vehículo UAS, 4 vehículos de apoyo logístico, y 3 ambulancias de Soporte Vital Básico.

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Grecia participa también desde este domingo en el operativo con 33 efectivos, dos aviones Canadairs y un avión de apoyo.

Los medios ofrecidos por Italia en respuesta a la petición de ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil de la UE, que ya se incorporaron este sábado, lo integran 14 efectivos y dos aviones Canadairs. EFE

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