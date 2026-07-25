Irlanda será el país invitado de La Mar de Músicas en 2027

Cartagena, 25 jul (EFE).- Irlanda será el país invitado en la próxima edición del festival La Mar de Músicas de Cartagena, en la región española de Murcia, la trigésimo segunda, que se celebrará en julio de 2027.

La participación de Irlanda ha sido anunciada este sábado, durante la jornada de clausura de la edición de este año: "Digamos adiós, con agradecimiento, a Ecuador (país invitado este 2026), y demos la bienvenida a Irlanda, como país invitado a La Mar de Músicas 2027", han señalado desde la organización del evento, de titularidad municipal.

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"Después de dedicar esta edición a Ecuador y la pasada a Corea del Sur, queríamos volver a mirar hacia Europa sin renunciar a nuestra vocación de descubrir culturas", ha explicado a EFE el director del festival y director general de Cultura de Cartagena, Eugenio González.

En su opinión, "Irlanda representa perfectamente ese equilibrio entre identidad y modernidad" que siempre busca La Mar de Músicas, ya que "es un país orgulloso de sus raíces, pero con una enorme capacidad para reinventarlas y proyectarlas al mundo".

En ese sentido, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que "durante décadas Irlanda fue identificada internacionalmente por su música tradicional, el folk o grupos históricos como U2, The Cranberries o Sinéad O'Connor, a la que tuvimos en La Mar de Músicas en 2013".

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Sin embargo, ha apuntado, en los últimos años ha surgido una nueva generación de artistas que ha convertido al país en "uno de los focos creativos más estimulantes de Europa" y en los que "la tradición no ha desaparecido; se ha transformado".

En ese contexto, Irlanda "es capaz de dialogar con el pasado mientras crea algunos de los sonidos más innovadores del continente, mezclando folk, electrónica, hip hop, post punk, jazz o música experimental", una convivencia musical que "conecta perfectamente con la filosofía que siempre ha defendido La Mar de Músicas".

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También otros ámbitos de la cultura irlandesa están siendo punteros actualmente, como su literatura, su cine y sus artes visuales, demostrando "cómo un país pequeño puede ejercer una influencia cultural muy superior a su tamaño".

"La música irlandesa nunca ha permanecido inmóvil" y las nuevas generaciones de músicos "reinterpretan melodías centenarias, incorporan nuevos instrumentos y dialogan con sonidos llegados de todo el mundo" dando como resultado "una escena diversa, abierta y profundamente contemporánea", ha añadido.

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"Es precisamente ese concepto de tradición viva el que La Mar de Músicas lleva años buscando en cada uno de sus especiales", ha subrayado. EFE

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