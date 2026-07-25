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Susanna Griso y Luis Enríquez ya son marido y mujer tras darse el *sí, quiero*

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Susanna Griso ya es una mujer casada. La presentadora de 'Espejo Público' y el empresario Luis Enríquez han sellado su historia de amor este sábado en un romántico y desenfadado enlace civil frente al mar Mediterráneo. El lugar elegido ha sido el exclusivo hotel La Gavina, en la localidad de S'Agaró (Costa Brava), un enclave idílico donde la pareja ha reunido a amigos y familiares y muchísimos rostros conocidos del mundo de la televisión y la comunicación.Huyendo de los formalismos rígidos y apostando por la naturalidad, la periodista caminó hacia el altar del brazo de su hijo Jan. Fiel a su estilo fresco, Susanna acaparó todas las miradas con un espectacular y cómodo vestido de inspiración bohemia. Entre los asistentes vimos al director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, junto a su mujer, Cruz Sánchez de Lara.Tampoco faltaron a la cita grandes amigas y compañeras de profesión de la novia como Marta Robles y los colaboradores televisivos Gema López, Miquel Valls, Pilar Vidal, Nando Escribano o Lorena García, evidenciando el gran cariño que le profesa todo el sector de la comunicación. Una jornada única e inolvidable a pie de playa que comenzó con una divertida preboda en la arena y que consolida la historia de amor de la presentadora y el economista

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