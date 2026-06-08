Agencias

CPI suspende a su fiscal jefe y emplaza a los países miembros a votar sobre su destitución

Guardar
Google icon

La Haya, 8 jun (EFE).- El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido este lunes suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro, en un paso sin precedentes en la institución y tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que, por mayoría cualificada, acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra Khan al pleno de los 125 países miembros.

PUBLICIDAD

No obstante, la suspensión del fiscal jefe, hasta que se adopte una decisión final, "no es una indicación del resultado final" del procedimiento, aseguró la Mesa sobre una medida que supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones. EFE

Últimas Noticias

Fuerzas Armadas de Ecuador incautan 200 kilos de cocaína de banda criminal Los Choneros

Infobae

Investigadores descubren un nuevo género y nueve especies de escarabajo en selva de Perú

Infobae

El Salvador registra hacinamiento del 261% en sus cárceles, según ente de Derechos Humanos

Infobae

Máxima presencia policial en el Madison Square Garden en vista de la llegada de Trump

Infobae

VÍDEO: Netanyahu advierte a Irán de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo

VÍDEO: Netanyahu advierte a Irán de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo