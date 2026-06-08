Bermúdez: "Lo de Inglaterra suma, pero Islandia es otro contexto y tres puntos totalmente diferentes"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, aseguró que están "muy metidas" para sacar la victoria este martes ante Islandia y sellar su billete directo al Mundial de Brasil del año que viene, y dejó claro que la gran victoria ante Inglaterra les refuerza, pero que el partido en Reykjavik es "otro contexto" y "otros tres puntos diferentes".

"Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones, de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que estamos muy metidas para el partido porque sabemos que Islandia en su campo es un rival muy difícil muy duro, pero estamos con ganas de que llegue para intentar cumplir el objetivo", señaló Bermúdez en declaraciones a los medios oficiales de la RFEF.

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La madrileña tiene claro que "claro que suma" el llegar a este partido tras golear a un rival como Inglaterra. "Evidentemente, cuando ganas como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, en casa de Islandia, así que el equipo ya está pensando en mañana y en poder sumar esos tres puntos", subrayó.

Además, también tienen "una motivación extra" por no haber ganado nunca a domicilio al combinado islandés, "un equipo muy poderoso en juego aéreo, en duelos, en balón parado, en segundas jugadas, que transitan rápido y tienen jugadoras muy potentes a nivel ofensivo".

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"Intentaremos estar como en Castellón, muy cerquita de la pérdida para cortar esas transiciones e intentar hacer gol cuanto antes para poder sellar el pase", prosiguió Bermúdez que sabe que ahora "todo el mundo quiere ganar España". "Lo tengo muy claro, así que creo que saldrán muy fuertes, sobre todo jugando en casa, pero el equipo está mentalizado de lo que nos jugamos", sentenció.

Por su parte, la capitana del equipo, Irene Paredes, recordó lo "totalmente importante" que era el choque del viernes ante Inglaterra y que remontaron "con muy muy buen juego y muy buen resultado. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este, queremos ganar y venimos a ello", apuntó.

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"El equipo llega muy bien después del partido del otro día y al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificarse para un Mundial", recalcó la central, que incidió en que Islandia "juega en casa" y que en la primera vuelta tuvieron "ocasiones claras con el 0-0". "Es verdad que luego lo solventamos bien, pero será un partido duro en el que vamos a tener que estar al cien por cien para tener opciones de ganarlo", advirtió.

Paredes sabe que su rival "tiene jugadoras muy fuertes físicamente y que se sienten muy cómodas en los centros y remates, y en el balón parado". "Entonces, habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones", sostuvo.

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