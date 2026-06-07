Trump asegura que Netanyahu "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo con Irán

Miami, 7 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques que este domingo lanzó Irán.

"Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones", expresó Trump al diario Finantial Times (FT) después de los misiles que lanzó este domingo Irán a Israel, que antes bombardeó Líbano.

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El mandatario también sostuvo que la última agresión de Irán "no va a tener ningún impacto en el acuerdo" final que Washington negocia con Teherán.

"El acuerdo se logrará por su propio mérito o no, pero esto no tendrá ningún efecto en él", aseveró al FT.

Antes de esta entrevista Trump afirmó a Axios que llamaría a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán contra Israel este domingo, al insistir en que está "muy cerca" un acuerdo para acabar con la guerra.

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Pese a los ataques de Irán, que este domingo violó el alto el fuego alcanzado con EE.UU. el pasado abril, el mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra y criticó a Israel por bombardear Líbano más temprano.

El Ejército de Israel afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora local (19:00 GMT), e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, expresó en una publicación de X: "Teherán debería arder esta noche". EFE

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