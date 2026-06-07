Florentino gana el presente, Riquelme sueña con el futuro

Madrid, 8 jun (EFE).- A falta de los datos oficiales, Florentino Pérez fue reelegido presidente del Real Madrid con una ventaja amplia sobre su rival, Enrique Riquelme, que consiguió unos resultados aceptables para convertirse en un opositor a tener en cuenta para los próximos comicios, probablemente en 2030, cuando vuelvan a convocarse las siguientes elecciones del club blanco.

La jornada de la octava victoria electoral (la tercera que gana con rivales) de Florentino se desarrolló con pocas incidencias y con un retraso provocado por el voto por correo. Entre las 9:00 y las 20:00 horas, el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, con 60 mesas electorales, acogió a una nutrida afluencia de socios que eligieron en su mayoría a Florentino Pérez.

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Los comicios coincidieron con la visita del papa a Madrid y el club blanco dispuso de autobuses gratuitos para trasladar a los socios. Salieron desde tres puntos (Avenida del Partenón, Calle Mateo Inurria y Avenida América) y funcionaron a la perfección.

Florentino Pérez fue el más madrugador. Votó a las 9:57, con el apoyo de decenas de aficionados que intentaban hacerse una foto con el presidente blanco. Riquelme depositó el sobre en la urna a las 10:50 entre aplausos y algún tímido abucheo. Después, a la salida, no dejó de hacerse fotos por el camino. Ante la acumulación de gente, los empleados del club le pidieron que se moviera de la ubicación.

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El ganador de los comicios, no hizo declaraciones entonces. Riquelme, sí: "Después de 20 años se puede votar. Nos presentamos para parar la venta del club. Si no dábamos este paso, el club estaba en venta. No son unas elecciones normales, es un referéndum", dijo.

Las horas transcurrieron sin incidencias. El primer dato de participación, a la 13:00, fue del 16,8 % con el voto de 12.651 socios. A las 17:00, el dato alcanzó el 31,7 % con la comparecencia de 23.593 socios. Al final, pasada la una de la madrugada, no se sabían todavía los resultados oficiales.

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Los sondeos a pie de urna siempre dieron ventaja a Florentino, aunque unos internos que manejó la candidatura de Riquelme ofrecieron al empresario un 45 % de los votos y un poco de esperanza que no se convirtió en una realidad. Eso sí, las elecciones no escaparon a la polémica del voto por correo. Si en 2006 se anularon por completo, veinte años después no se validaron 400 a Florentino Pérez por tener doble sellado.

Se impugnaron un total de 1.000 votos y se retrasó el escrutinio, que con 25 mesas de las 60 contadas daban al filo de la medianoche una victoria de Florentino con el 62 % de los votos. Esa demora no evitó que Florentino consiguiera su objetivo, aquel que lanzó por sorpresa el 12 de mayo en una rueda de prensa inesperada y en la que invitó a quien consideraba su rival a presentarse a unas elecciones.

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Riquelme recogió el guante, consiguió los avales sobre la bocina y decidió comparecer ante un presidente que, después de dos temporadas sin títulos, quería despejar cualquier posible duda sobre su jerarquía.

Y lo consiguió. Los socios respaldaron sus ideas. Las deportivas y las societarias. Es decir, por un lado gustaron José Mourinho, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y un desconocido de 150 millones de euros.

Por el otro, los comicios también dieron el visto bueno al "Bernabéu Infinito", al campus de innovación tecnológica, al 'Gran Club Social' y, sobre todo, a la idea que generó más controversia entre la candidatura de Riquelme, que la calificó como una futura "privatización del club".

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Esta no era otra que la de crear una sociedad mercantil, vender un 5 % a un inversor externo y distribuir el 95 % restante entre los cerca de 100.000 socios, que tendrían una participación económica individual.

Florentino, con el apoyo del electorado, también recibió el sí de la mayoría de los socios, que han dado permiso implícito para que inicie una acción que él mismo calificó en campaña como su "mayor ilusión".

Por eso, Florentino Pérez disfrutó eufórico de la victoria. Apareció ganador por su sede brazos en alto, aclamado y sonriente entre los aplausos de sus simpatizantes. Ahora tiene cuatro años por delante para desarrollar sus proyectos. Cuando termine el ciclo, tendrá 83 años por los 41 de Riquelme, que pese a la derrota se mostró optimista de cara al futuro.

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Riquelme perdió, pero dio un paso adelante hacia otra posible candidatura. Ya no es un desconocido entre la masa social y podrá preparar con más tiempo un segundo intento para emular al mismo Florentino, que consiguió la presidencia en el año 2000 en su segundo intento tras perder frente a Ramón Mendoza en 1995.

"Hemos parado la venta del club y es una gran victoria para nosotros", dijo Riquelme mientras se posicionaba como alternativa activa para el futuro.

Florentino esperó los resultados finales en el hotel Eurobuilding. Habló antes de que salieran los números, ya como presidente reelegido: "Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid", apuntó.

Mientras, Riquelme, de inicio, aguardó en un autocine. Después, se movió a su sede, cerca del Bernabéu. Su ilusión era ver una película con final feliz. Quería una comedia, pero el final mutó en un rodaje agridulce.

El máximo mandatario blanco ganó el presente, consiguió el permiso de sus socios para desarrollar sus proyectos y su rival soñará con el futuro: tiene cuatro años por delante para intentar derrotar a quien, para muchos, es el mejor presidente de la historia del Real Madrid.

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Juan José Lahuerta