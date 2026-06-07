Florentino Pérez: "Aquí sigo, los socios me conocen, para defender al Real Madrid"

El reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, celebró su victoria y la del propio club blanco al confirmar su continuidad como presidente después de las elecciones de este domingo con "un resultado extraordinario", para seguir "trabajando" en la consecución de títulos y el crecimiento como institución.

"Gracias, por vuestro cariño y fuerza para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades", dijo para anunciar su triunfo frente al otro candidato, Enrique Riquelme, durante el discurso triunfal ya cerca de la una de la madrugada en el Hotel Eurobuilding de la capital

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"Hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia del Real Madrid, el primero fuimos nosotros también en 2004. Es un resultado extraordinario y podía haber sido mejor, porque nos han anulado 1.000 votos por correo que vamos a recurrir", añadió.

Florentino, que estuvo al frente del club madrileño en una primera etapa entre 2000 y 2006, para volver después en 2009 hasta la actualidad, agradeció a los socios el "compromiso con el club". "Una vez más habéis demostrado vuestro compromiso con el club. Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, transparencia y convivencia", dijo.

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"Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Madrid siga ganando títulos. Orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio, de tener a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho", celebró.