AMP. Enrique Riquelme: "Enhorabuena a Florentino, esto no es el final, es el principio"

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme, que perdió las elecciones ante Florentino Pérez, dio la enhorabuena al ganador, que sigue en el cargo, y advirtió que "esto no es el final", sino "el principio", mirando así hacia el futuro y asegurando que ha logrado "parar la venta del club".

"Doy la enhorabuena a Florentino Pérez por haber conseguido la victoria esta noche. Doy las gracias a los socios del Real Madrid por haber dicho que no a la principal línea roja del club y han dicho que el club no se vende. Hemos podido presentar una candidatura seria, profesional e ilusionante, como prometimos. Esto no es para nosotros el final, es el principio", señaló el alicantino desde su sede electoral junto al Santiago Bernabéu.

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Riquelme celebró que "el Real Madrid no volverá a estar 20 años sin elecciones", porque ahora es "la voz de todos esos madridistas" que le han votado. "Y hemos conseguido parar la venta del club. Vamos a seguir adelante y que sepa el madridismo que van a poder ir cada cuatro años a votar", aplaudió.

"Tiendo la mano al presidente para seguir el debate que no hemos tenido en las elecciones y para que se tomen ideas, para que se escuche al socio", zanjó sus palabras el empresario alicantino.

Antes, durante la jornada electoral, apuntó que este domingo era "un día muy especial" y destacó la "participación histórica" en las elecciones. "Hoy gana el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas en ese conteo. Estaremos todos muy pendientes", valoró el alicantino desde el Autocine de Madrid a los medios de comunicación.

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Riquelme expresó que "se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo, a una parte que no tenía hacia dónde ir ni hacia dónde reflexionar". "Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir porque el madridismo así lo ha decidido y esto es un beneficio para absolutamente todo el mundo. El Real Madrid ha ganado hoy", zanjó en una breve intervención.