Presidente interino de Perú pide respetar con hidalguía resultados a quien pierda elección

Lima, 7 jun (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, pidió a quien pierda la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez, a reconocer los resultados y tender la mano al vencedor.

"El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y más obras, no peleas", señaló Balcázar tras emitir su voto en la norteña ciudad de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima.

"En un país democrático, tenemos que aprender a respetar. Acá lo que siempre ha habido es pelea, pero espero que esta vez se pueda entregar la banda presidencial de forma pacífica y ordenada y que el próximo gobierno pueda entrar a hacer obras para el país", indicó el mandatario.

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Balcázar fue elegido para encabezar el gobierno de manera transitoria hasta la investidura del ganador de este proceso electoral.

El actual gobernante es el cuarto jefe de Estado desde las últimas elecciones en las que fue elegido el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), que fue destituido y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025), y esta a su vez también fue destituida para ser sustituida de manera interina por el derechista José Jerí (2025-2026).

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Jerí apenas pudo sostenerse en el poder durante cuatro meses antes de ser también destituido por el Congreso en detrimento de Balcázar.

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos elegirán a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. EFE

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