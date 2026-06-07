Panamá llega a su campamento base de Toronto arropada por aficionados y folclore panameño

New Tecumseth (Canadá), 7 jun (EFE).- La selección de Panamá llegó este domingo a su campamento base para el Mundial 2026, el complejo hotelero Nottawasaga Resort, situado al norte de Toronto, donde fue recibida por una treintena de aficionados y una animada muestra de folclore panameño.

El autobús que transportaba al equipo llegó al hotel alrededor de las 15.30 hora local. El primero en descender del vehículo fue el seleccionador panameño, Thomas Christiansen, que se acercó de inmediato a los seguidores congregados a la entrada para saludarlos, firmar autógrafos y posar para fotografías.

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Varios futbolistas también dedicaron varios minutos a atender a los aficionados, firmando camisetas y tomándose fotografías con ellos antes de acceder a las instalaciones.

La llegada del combinado canalero estuvo acompañada por un ambiente festivo. Cinco mujeres ataviadas con polleras, el traje tradicional panameño, bailaron al ritmo de un grupo musical tradicional mientras los aficionados agitaban banderas con los colores rojo, azul y blanco del país centroamericano.

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Entre los presentes se encontraba el embajador de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán, quien expresó a EFE el entusiasmo de la comunidad panameña por la llegada de la selección.

El diplomático añadió que la recepción organizada este domingo era solo un adelanto del apoyo que espera el equipo durante el torneo.

"La comunidad en general, todos como puede ver, una pequeña representación ahora con la pollera, con los colores rojos que es el color panameño de la selección, esperándolos con mucho entusiasmo, mucho ánimo. Esperando a los miles de panameños que van a comenzar a llegar en esta semana y llenar las calles de Toronto con felicidad, con alegría, con entusiasmo, como son los panameños", afirmó.

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Panamá aterrizó en Canadá después de cerrar el sábado su preparación con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en St. Louis, Estados Unidos. El equipo de Christiansen empezó por detrás en el marcador tras el tanto de Nikola Katic en el minuto 23, pero igualó antes del descanso con un gol de Jiovany Ramos en el tiempo añadido de la primera parte.

Ese resultado llegó después de la derrota por 6-2 sufrida el 31 de mayo ante Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, un exigente amistoso en el que el conjunto canalero encajó cuatro goles en la segunda mitad.

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Panamá disputará en 2026 su segundo Mundial, después de su debut en Rusia 2018, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres partidos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Durante los próximos días, la selección panameña preparará en el Nottawasaga Resort su debut mundialista, previsto el 17 de junio en Toronto ante Ghana. Panamá también jugará en la ciudad canadiense contra Croacia, el 23 de junio, antes de cerrar la fase de grupos contra Inglaterra en Nueva Jersey. EFE

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