Miles de personas relucen arcoíris contra el retroceso de derechos LGTBIQ+ en Puerto Rico

San Juan, 7 jun (EFE).- Miles de personas pintaron este domingo las calles de San Juan con el arcoíris, colores que representan las diversidades de género y sexuales, en la trigésimo sexta marcha del orgullo que se celebró para batallar contra la aprobación de leyes que marcan un retroceso en los derechos de la comunidad LGTBIQ+ de Puerto Rico.

"Siempre va a ser necesario el que nosotros y nosotras y nosotres nos sigamos representando a nosotros mismos y a nuestra gente hasta que realmente logremos la equidad total", sostuvo a EFE Luis Coti, miembro del comité organizador de la manifestación que este año se llevó a cabo bajo el lema 'Dignidad, Memoria y Lucha: nuestra historia continúa'.

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Al son de reguetón y de plena, en un ambiente festivo y reivindicativo, los asistentes ataviados con vestimentas llamativas, bailaron, cantaron y enarbolaron banderas, algunos de ellos subidos a carrozas y autobuses, en una marcha que partió del Parque del Indio, en Condado, y finalizó con un festival de arte en el Parque del Tercer Milenio de la capital puertorriqueña.

"En estos momentos, no solamente en Puerto Rico sino también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que los derechos de las comunidades LGBTIQ+ y los derechos humanos en general estén amenazados, no es una sorpresa para ninguno de nosotros", deploró Coti.

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En Puerto Rico, desde principios de 2025, se han radicado al menos ocho proyectos que amenazan los derechos del colectivo queer y tres de ellos se convirtieron en leyes que imponen restricciones discriminatorias en espacios públicos y prohíben baños inclusivos en instituciones públicas, entre otras medidas.

"Si ya obtuvimos unos derechos, ¿por qué retroceder a tiempo atrás? Yo creo que el que yo sienta amor y afecto por una persona de mi mismo sexo, creo que eso no le debe afectar absolutamente a nadie", enfatizó Marisa Huertas, lesbiana de 46 años, acompañada de su pareja con la que lleva una década.

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Del mismo modo, en Estados Unidos esta semana se publicó el último sondeo anual de la encuestadora Gallup que reflejó que el apoyo a los derechos de las personas LGTBIQ+ retrocedió, ya que un 65 % de los estadounidenses considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido, seis puntos porcentuales menos que entre 2022 y 2023, cuando se alcanzó el máximo.

A sus 55 años, Jesús Reyes, engalanado con la bandera arcoíris que fue diseñada por el activista y artista estadounidense, Gilbert Baker en 1978, denunció que a pesar de la incesante contienda para defender sus derechos, continúa sufriendo discriminación "por ser gay, por existir" y por ello, defendió el amor en todas sus formas y reclamó apoyo gubernamental.

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"Por ejemplo, aquí no hay ninguna representación del Gobierno, es como que no existimos para ellos, y necesitamos que estén aquí, que nos vean, que cooperen y nos ayuden a nosotros, que nos traten igual que todo el mundo", aseveró Reyes, homosexual nacido en San Juan.

Puerto Rico, vinculado a Estados Unidos como un Estado Libre Asociado, tiene cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero áreas como defensa, fronteras, moneda o relaciones diplomáticas quedan bajo el control de EE.UU.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó iniciativas contra las personas LGTBIQ+, pero sobre todo, contra la comunidad trans, que también han afectado a la comunidad LGTBIQ+ de Puerto Rico.

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Esther Alaejos