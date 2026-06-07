Una propuesta de ley plantea suspender licencias de propiedad extranjeras en Islas Caimán

San Juan, 7 jun (EFE).- El Parlamento del territorio británico de ultramar de las Islas Caimán -dirigido por un Gobierno de coalición, con Andre Ebanks como primer ministro- publicó este domingo una propuesta legislativa que pretende otorgar al Consejo de Ministros la facultad de suspender la concesión de licencias a empresas de propiedad extranjera.

El proyecto de ley de 2026 se debatirá en el Parlamento a finales de este mes y forma parte de los esfuerzos del Gobierno caimanés por crear mayores oportunidades para los empresarios locales frente a los foráneos.

En virtud de la ley propuesta, el Consejo de Ministros estaría facultado para imponer una moratoria a la concesión de Licencias de Control de Empresas Locales (LCCL, por sus siglas en inglés), ya sea de forma general o dentro de sectores específicos.

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Las LCCL son obligatorias para las empresas que operan en las Islas Caimán y que son propiedad o están controladas por personas que no son ciudadanos de las Islas Caimán.

El Gobierno indicó que se está prestando especial atención a la industria inmobiliaria, donde se concentra un número significativo de LCCL.

Aunque estas licencias representan solo un pequeño porcentaje de las empresas con licencia de las Islas Caimán, las autoridades consideran que es necesaria una mayor participación de los caimaneses.

La propuesta tiene su origen en una moción parlamentaria presentada anteriormente por la diputada McKeeva Bush, en la que se pedía la congelación de la concesión de LCCL en el sector inmobiliario.

Sin embargo, el Gobierno optó por una legislación más amplia que permitiría aplicar restricciones a otras categorías de actividades comerciales y empresariales si se considerara necesario.

Ebanks afirmó -en una intervención en el Parlamento el mes pasado- que la legislación original, promulgada en la década de los años setenta, se diseñó para apoyar el desarrollo económico en un momento en el que la escasa población del país carecía de la capacidad para prestar muchos servicios esenciales de forma independiente.

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EL primer ministro argumentó que, desde entonces, las Islas Caimán han desarrollado una mano de obra altamente cualificada y con gran experiencia y que ahora la legislación debería actualizarse para reflejar la evolución de la realidad económica del país.

Actualmente, Ebanks lidera una coalición entre su formación, el Partido de la Comunidad Caimán (TCCP, en inglés), y por el Partido Nacional de las Islas Caimán (CINP), así como por tres candidatos independientes. EFE