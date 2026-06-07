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Sondeos a pie de urna en Perú dan empate técnico con leve ventaja de Fujimori ante Sánchez

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Lima, 7 jun (EFE).- Los sondeos a pie de urna celebrados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú dan un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, si bien ambos coinciden en dar un posible triunfo a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

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El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección. EFE

(foto)

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