Agencias

Los primeros resultados oficiales en Armenia apuntan a una victoria del partido del primer ministro Pashinián

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El partido gobernante de Armenia, Contrato Civil, ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo con un 54,65% de los votos, según resultados oficiales correspondientes al escrutinio del 7,2%.

Por detrás del partido del primer ministro Nikol Pashinián se sitúa el bloque Armenia Fuerte del millonario ruso de origen armenio Samuel Karapetián, que lograría un 22,1% de votos.

Después están la Alianza Armenia, del expresidente Robert Kocharián, con un 8,6%, y el Partido Armenia Próspera, fundado por el empresario Gagik Tsarukián, que mantiene lazos con el partido gubernamental ruso Rusia Unida (5,25%).

La Comisión Electoral Central ha procesado 106.322 votos de 332 colegios electorales y prácticamente ninguno de la capital, Ereván, por lo que los resultados podrían variar.

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