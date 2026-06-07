Agencias

La OPEP+ aprueba un nuevo incremento de 188.000 barriles diarios de su cuota de producción

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Viena, 7 jun (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aprobó este domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, al aprobar un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) para julio pese a que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de EEUU e Israel contra Irán dificulta subir las exportaciones de crudo.

La decisión fue adoptada por los siete países que están revirtiendo gradualmente parte de los recortes voluntarios aplicados en 2023: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

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El aumento es idéntico al aprobado para junio y ligeramente inferior a los de abril y mayo, de 206.000 bd cada uno, tras ajustar en ese último mes las cuotas por la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización el pasado 1 de mayo

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