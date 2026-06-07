Un muerto y cinco heridos en "un ataque terrorista" en el centro de Israel

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este domingo en el centro de Israel como consecuencia de un tiroteo ocurrido en varios puntos del concejo local de Kochav Yair, según ha confirmado la Policía israelí, que ha descrito el incidente como un "ataque terrorista" e informado de la "neutralización" de los dos sospechosos.

Uno de los heridos se encuentra en estado grave y los otros tres todavía no están fuera de peligro, según ha confirmado el servicio de Emergencias de Israel, el Magev David Adom.

El suceso comenzó en una gasolinera, donde fueron alcanzados dos hombres de unos 30 años de edad. Los disparos se repitieron minutos después en "zonas adyacentes" de las comunidades cercanas de Tzur Yitzhak y Tzur Natan, lo que derivó en un hombre de 31 años y una mujer de 61 heridas de bala y cuyo pronóstico es moderado. Otro de unos 40 años está grave y otra persona, un hombre de unos 35 años, ha fallecido por la gravedad de sus heridas.

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En Tzur Yitzhak y Tzur Natan sonaron las sirenas de alarma de infiltración terrorista que instan a la población a atrincherarse en sus casas. Las tres localidades están muy cerca del muro de separación construido por las autoridades israelíes en torno a Cisjordania.

Tras el ataque, el responsable condujo un coche hasta el asentamiento judío de Salit, en Cisjordania, y abrió fuego contra la entrada. Huyó tras la respuesta a tiros de un agente de seguridad sin que nadie resultara herido.

"La Policía localizó y neutralizó el vehículo sospechoso de estar involucrado y también neutralizó al terrorista sospechoso del ataque cerca de Tzur Yitzhak", anunció la Policía israelí en redes sociales. El sospechoso, identificado como el ciudadano árabe israelí Omar Yasin, fue abatido cerca de la localidad de Tayibe, al norte de Kochav Yair.

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Las Brigadas Ezzeldín al Qassam han reivindicado el ataque, en respuesta a la "agresión de la ocupación y los colonos" contra el pueblo palestino, ha explicado el portavoz del grupo, Abú Obeida. El grupo armado, vinculado a Hamás, ha confirmado que el responsable es un palestino residente en los territorios ocupados en 1948.

Además ha elogiado el atropello de la noche del sábado en el que resultaron heridas dos adolescentes. Ambas operaciones son un "orgullo" justificado por la "defensa propia y en respuesta a los crímenes de la ocupación".