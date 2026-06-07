El ashram indio que conecta a Delcy Rodríguez, Maduro y el chavismo con Sai Baba

Nueva Delhi, 7 jun (EFE).- Delcy Rodríguez apareció este fin de semana en el sur de la India cantando, aplaudiendo y haciendo reverencias en Prasanthi Nilayam, el centro espiritual fundado por Sathya Sai Baba, un gurú indio seguido desde hace décadas por figuras del chavismo venezolano.

Las imágenes difundidas en redes y medios locales muestran a Rodríguez durante una ceremonia en este ashram, como se conoce en la India a los centros de retiro y enseñanza espiritual, situado en Puttaparthi, en el estado de Andhra Pradesh, acompañada por integrantes de su delegación.

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La dirigente venezolana rindió homenaje ante el samadhi de Sathya Sai Baba, el santuario donde reposan sus restos, y fue recibida por responsables del Sri Sathya Sai Central Trust, según medios locales.

La escena muestra una conexión menos conocida entre el poder bolivariano y el movimiento de Sai Baba, fallecido en 2011, que levantó una red internacional de centros espirituales, escuelas y obras sociales alrededor de ideas como el servicio desinteresado, la unidad de las religiones y la educación en valores humanos.

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En Venezuela, el movimiento Sai comenzó a organizarse en los años 70 y se expandió después mediante centros de devotos, programas educativos y actividades de servicio social, en un país de tradición católica pero habituado al sincretismo religioso y a la convivencia de prácticas espirituales diversas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores viajaron a Prasanthi Nilayam en 2005, años antes de que el primero llegara a la Presidencia, en una visita que quedó incorporada al relato espiritual de su entorno. En 2011, tras la muerte de Sai Baba, Venezuela llegó a publicar un acuerdo de duelo nacional en la Gaceta Oficial, según material de archivo.

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Antes de asumir la Presidencia encargada, ya había visitado Prasanthi Nilayam en viajes anteriores a la India. En 2024 acudió acompañada por la embajadora venezolana en Nueva Delhi, Capaya Rodríguez, diplomática vinculada desde hace años al movimiento Sai en Venezuela, de acuerdo con registros y material de archivo.

La presencia de altos funcionarios venezolanos en el ashram durante la actual gira vuelve a colocar esa relación espiritual en un plano público. Esta vez aparece incorporada a una visita oficial que tuvo como eje el petróleo, la energía, la inversión y el intento de Caracas de abrir nuevas puertas económicas en Asia.

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La semana india de Rodríguez estuvo marcada por reuniones con el primer ministro, Narendra Modi, el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, y el titular de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

Sai Baba, nacido como Sathyanarayana Raju en 1926, se proclamó a los 14 años como la reencarnación del santo Shirdi Sai Baba y llegó a atraer seguidores en más de un centenar de países.

Su figura también estuvo rodeada de controversias internacionales, incluidas acusaciones de abusos sexuales que sus seguidores rechazaron, y episodios como la muerte de varios devotos en su ashram en 1993.

Para sus seguidores, sin embargo, su legado sigue asociado al servicio social, la educación, la sanación espiritual y una idea de unidad religiosa que encontró eco en países como Venezuela, donde el movimiento se mezcló con formas locales de religiosidad popular y redes de devoción transnacional. EFE

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