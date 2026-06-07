Agencias

El portavoz del Ejército de Israel: "El régimen iraní ha cometido un gran error"

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Jersualén, 7 jun (EFE).- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este domingo tras los ataques de Irán a Israel que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro", sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva.

"Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país. En este momento, el jefe del Estado Mayor está realizando una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y aprobando los planes para el futuro", dijo Defrin en un breve mensaje de vídeo. EFE

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