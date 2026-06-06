Rusia mata a doce personas en Donetsk y Jersón y lanza 272 drones contra Ucrania

Leópolis (Ucrania), 6 jun (EFE).- Doce civiles ucranianos murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de la región de Donetsk y Jersón, en el este y el sur del país, según informaron las autoridades locales en la mañana de este sábado.

En Donetsk, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, según la administración militar regional. En Jersón, el saldo fue de seis personas muertas y 27 heridas por ataques con drones, artillería y aviación.

Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también hirió a nueve personas en el lugar.

Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania.

Sin embargo, 19 drones impactaron en 11 lugares, mientras que fragmentos de los artefactos derribados cayeron en otros 13 lugares.

Los ataques con misiles, drones y bombas guiadas por aviación han continuado durante la mañana contra las regiones de primera línea y las situadas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia.

En concreto, cinco residentes de la ciudad de Zaporiyia (centro) resultaron heridos en un ataque con drones, que también causó daños a varios coches y edificios residenciales. Cuatro residentes de Jersón resultaron heridos y dos personas fallecieron cerca de sus casas en la región de Sumi (norte).

PUBLICIDAD

En esta última región, también se atacaron las infraestructuras energéticas, lo que provocó cortes intermitentes en el suministro eléctrico, y dos personas resultaron heridas en ataques contra una gasolinera y un vehículo de reparto de correos. EFE