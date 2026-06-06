Acción sin freno, artes marciales e inspiración hongkonesa: 'The Furious' llega a EE. UU.

Jesús Centeno

Nueva York, 6 jun (EFE).- Acostumbrado a interpretar asesinos, mercenarios o guerreros prácticamente invencibles, el actor indonesio Joe Taslim cambia de registro en 'The Furious', que llega este mes a los cines de EE.UU., y donde interpreta a un hombre corriente arrastrado a una situación extrema, un papel que, afirma, le ha permitido explorar una faceta más humana.

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"Es la primera vez que interpreto a un personaje que no es exagerado", explica Taslim en una entrevista con EFE sobre su papel en la película, rodada en Tailandia y dirigida por el japonés Kenji Tanigaki, referente en coreografías de artes marciales, e inspirada en las cintas de acción hongkonesas de los años 80 y 90.

La película sigue la historia de un padre mudo -interpretado por el actor chino Xie Miao, conocido por sus trabajos con Jet Li- que emprende una desesperada misión para rescatar a su hija tras ser secuestrada por una red criminal.

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En el camino encuentra a Navin, periodista interpretado por Taslim que también busca a su esposa desaparecida y que termina uniéndose a la operación de rescate.

"Durante gran parte de mi carrera he hecho personajes muy fuertes, el tipo de hombre al que no puedes matar y que puede acabar con cien personas. Esta vez soy un ser humano. Es un periodista, un marido que busca a su esposa", explica Taslim.

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El actor, conocido por su participación en la adaptación cinematográfica del videojuego 'Mortal Kombat', destaca el hiperrealismo de las escenas de acción, con combates muy físicos, ejecutados con un uso limitado de dobles.

"Han sido especialmente exigentes a nivel físico y requirieron meses de preparación", indica.

La cinta apenas ofrece descanso, con un ritmo frenético de persecuciones y todo tipo de peleas cuerpo a cuerpo: "No sabe si va a sobrevivir de una pelea a otra. (Mi personaje) siempre está en peligro. Eso es lo que me pareció más interesante y realista", comenta.

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Taslim afirma que dedicó entre tres y cuatro meses a preparar el rodaje y que se centró principalmente en la resistencia física para "poder rodar durante doce horas seguidas" si era necesario.

También destaca que el director, el japonés Tanigaki, preparó durante meses el enfrentamiento final de la película, que ha sido aclamada por la prensa especializada.

"Kenji quería que el público viera a los actores y a los personajes en todo momento. No quería que nadie sintiera que estaba viendo a otra persona sustituirnos", comenta, y subraya que "cuando los actores se comprometen de verdad con el papel y realizan ellos mismos las escenas, se consigue algo más honesto".

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Más allá de la pura acción, Taslim indica que el tema central de la película, el rapto de una niña, fue especialmente significativo para él, pues afirma seguir de cerca este tema como padre que vive en el Sudeste Asiático.

"Soy padre de tres hijos y me importa mucho este tema, especialmente el tráfico infantil. Sé que es algo que ocurre en la región donde vivo. Como actor, como padre y como ser humano, sentí que era una historia que se tenía que contar", señala.

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El actor considera además que películas como 'The Furious' reflejan una evolución del cine de acción, género que, a su juicio, debe combinar hoy día "escenas espectaculares con historias capaces de conectar con el público".

"Quiero que la gente disfrute de las peleas y de la acción, pero también que salga del cine, en este caso pensando en lo que ocurre con tantas víctimas de la trata de personas", señala.

"Y si además de entretener genera conciencia, entonces habremos conseguido algo importante", remata el actor. EFE

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