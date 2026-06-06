Dan negativo de ébola los cinco presos huidos en el este de la RDC que eran sospechosos

Nairobi, 6 jun (EFE).- Los cinco presos identificados como casos sospechosos de ébola que huyeron de dos centros sanitarios de Bunia, en el este de la República del Congo (RDC), donde recibían atención médica tras ser detectados en la prisión central de esa ciudad, dieron negativo de la enfermedad, confirmaron este sábado las autoridades.

"Me han llenado de alegría estos resultados (...) En la cárcel, todos los detenidos gozan de buena salud. Dado que el resultado es negativo, realmente me siento protegido. También me corresponde a mí proteger a las personas que vengan, para que no traigan la enfermedad a la prisión", declaró el director de la prisión, Camille Zonzi, a Radio Okapi, emisora congoleña promovida por la ONU.

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Los dos primeros presos habían huido durante el pasado fin de semana del Hospital General de Referencia de Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del actual brote de ébola en el este congoleño.

Los otros tres escaparon el lunes de un centro de tratamiento situado en Rwampara, a unos diez kilómetros de la ciudad.

Los pacientes no estaban bajo custodia policial para evitar posibles contagios entre los agentes, según confirmaron fuentes médicas y penitenciarias a la prensa congoleña.

La fuga generó preocupación entre los habitantes de Bunia por el riesgo de transmisión comunitaria del virus, mientras las autoridades han reforzado las medidas de prevención en la prisión central de la ciudad con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones humanitarias.

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El Gobierno congoleño cifró anoche en su último boletín en 452 los casos confirmados de ébola en el país, incluyendo 82 muertos, lo que supone un aumento de 71 contagios.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecidos, ambos considerados como casos importados de la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE