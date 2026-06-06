Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba, el cuarto en lo que va de junio

La Habana, 6 jun (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este sábado un nuevo crimen machista en Cuba, el cuarto en lo que va de junio y con éste suben a 27 los feminicidios ocurridos durante el presente año, según los datos compilados por EFE.

De acuerdo con la nota en las redes sociales de la ONG, la víctima fue Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años, quien falleció presuntamente a manos de su esposo en la madrugada del pasado 4 de junio en el municipio Florida, perteneciente a la provincia de Camagüey (este).

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Según el reporte de AT, Cárdenas permaneció luchando por su vida durante más de ocho horas, pues el incidente violento ocurrió en la tarde del 3 de junio.

La víctima era madre de una niña de ocho años y de un varón de tres años. Una vez más, alerta la ONG, “la violencia familiar deja profundas secuelas en niñas, niños y familiares sobrevivientes”.

El Observatorio de Género de AT dio cuenta la víspera de otros tres feminicidios este mes, uno de ellos también en la provincia de Camagüey y los otros dos en La Habana.

Además, informaron que investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 10 posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

AT publicó en abril su informe sobre la violencia de género correspondiente a 2025 y llamó la atención sobre cómo la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Asimismo, alertó sobre una "mayor incidencia" de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por sus parejas y exparejas.

Los datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, dan cuenta en 2025 de al menos 46 asesinatos machistas en Cuba.

Por su parte, la estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas. EFE