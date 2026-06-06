El COE niega que Alejandro Blanco obtuviese "retribución o ventaja alguna" en la venta del Córdoba

El Comité Olímpico Español (COE) ha desmentido la "participación" de su presidente, Alejandro Blanco, en hechos relacionados con la venta judicial del Córdoba CF que están siendo investigados, y ha asegurado que el mandatario se limitó a presentar a los "intervinientes" y que no recibió "retribución, estipendio o ventaja alguna".

"Ante las informaciones publicadas en relación con la venta judicial de los derechos del Córdoba en el marco del concurso de aquella entidad y en la que aparece el nombre de Alejandro Blanco, presidente del COE, debe indicarse que el Comité Olímpico Español es, por sus competencias y su actuación, completamente ajeno a las vicisitudes de las entidades deportivas y de sus procesos judiciales", señaló el organismo en un comunicado.

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Según recogen algunos medios como Cordópolis o El Confidencial, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba ha iniciado una investigación judicial a raíz de una querella presentada por Hartmann & Morato Sports, acreedora del Córdoba CF, que cuestiona la legalidad de la operación mediante la cual la Unión Futbolística Cordobesa SAD adquirió la unidad productiva del club y pasó a competir bajo la denominación de Córdoba CF. Según estos mismos medios, el juez presuntamente habría abierto diligencias contra Blanco y contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El COE recalcó que Blanco se limitó a presentar a las partes. "Alejandro Blanco Bravo no tuvo en todo el proceso de la citada entidad más participación que la mera presentación de los intervinientes. No realizó actividad de ningún tipo ni percibió retribución, estipendio o ventaja alguna como consecuencia de la citada presentación. Dicha actuación se sitúa en el marco de las relaciones y el conocimiento de agentes diversos que se producen tras muchos años de ejercicio de la función representativa del deporte español", recalcó.

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Por otra parte, destacó que la inscripción del Córdoba "se produce como consecuencia de una resolución de septiembre de 2020 del Juez de lo Mercantil de Córdoba que tramitaba el concurso de la entidad". "En consideración a lo anterior y sin valorar la entidad ni el alcance de la acción judicial ni de los hechos indicados en lo que se refiere a la participación de D. Alejandro Blanco Bravo, no puede admitirse ni su participación ni su actuación en los mismos y que los hechos que tratan de señalarse son directamente atribuíbles a la actuación del Juzgado de lo Mercantil, cuyas resoluciones son completamente ajenas de su persona y a su actuación", finalizó.