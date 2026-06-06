El CEO de Nvidia une en Seúl barbacoa con socios, robots y videojuegos en un teatral viaje

Seúl, 6 jun (EFE).- El viaje a Corea del Sur del director ejecutivo del gigante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, ha dejado escenas del magnate brindando sobre una barbacoa con dirigentes de destacadas tecnológicas del país, entre mediáticas apariciones con estrellas de los videojuegos, y con el foco puesto en la robótica.

"He venido a Corea del Sur porque los negocios están en auge", dijo Huang a los medios de comunicación anoche, durante una cena en un típico restaurante de barbacoa en Seúl. El magnate estuvo acompañado del presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, el presidente del Grupo LG, Koo Kwang-mo, y el fundador y presidente de Naver, y Lee Hae-jin.

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En el estilo teatral que caracteriza al carismático magnate, de origen taiwanés y la séptima fortuna del mundo según Forbes, Huang repartió luego comida entre los cientos de curiosos congregados frente al restaurante, como ya hizo el pasado octubre en la capital surcoreana al reunirse con el presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, y el presidente de Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun.

"Mis socios en Corea (del Sur) son muy importantes para mí, por eso vine para agradecerles, celebrar y felicitarlos por un año tan increíble. Esto es solo el comienzo”, dijo Huang, citado por el medio local Korea Herald.

El director ejecutivo de Nvidia se encuentra en Corea del Sur hasta el próximo lunes, y este sábado tiene previsto reunirse con ejecutivos de las compañías de videojuegos surcoreanas NC y Krafton, señaló la agencia de noticias local Yonhap citando a fuentes de la industria.

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Huang ya se reunió ayer con la estrella surcoreana de los 'e-sports' Faker al llegar de Taiwán, donde participó en el acto de lanzamiento de la nueva sede de Nvidia en Taipéi y asistir a la feria Computex. El domingo hará el primer lanzamiento en un partido de los Doosan Bears en Seúl (el presidente del conglomerado Doosan, Park Jeong-won, será el bateador).

El medio adelantó que se espera que la cooperación en el campo de la inteligencia artificial (IA) física centre las reuniones, después de que Huang anunciara que la robótica será el "próximo gran sector" en el país asiático a su llegada el viernes a Corea del Sur.

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El magnate afirmó además que la empresa estadounidense está construyendo un "destacado" centro de investigación en Corea del Sur, y afirmó que su "regalo" al país asiático consiste en productos de Nvidia como la plataforma Vera Rubin y la CPU Vera, un procesador diseñado específicamente para la IA agentiva, que utilizarán una gran cantidad de chips de memoria.

El viaje de Huang a Corea del Sur llega en plena carrera por asegurar el suministro de los componentes necesarios para el desarrollo de la IA, especialmente memoria de alto rendimiento (HBM), un segmento dominado por las surcoreanas SK hynix y Samsung y por la estadounidense Micron, en medio de la escasez global de este tipo de semiconductores. EFE

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