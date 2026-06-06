Hegseth advierte de "invasión" de migrantes que desembarcan en playas de España y Europa

París, 6 jun (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este sábado a Europa a actuar frente a la "invasión" de inmigrantes portadores de "ideologías peligrosas" que desembarcan en sus costas y insistió a los aliados europeos en que asuman una mayor responsabilidad en su defensa estratégica.

"Desafortunadamente, hoy diferentes playas europeas son asaltadas por diversas ideologías peligrosas: en las playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria desembarcan barcos y hombres", declaró el secretario de Defensa en un discurso pronunciado en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-Mer, en Normandía, con motivo del 82.º aniversario del desembarco aliado de 1944, que contribuyó a la derrota de la Alemania nazi.

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Hegseth aludió a la migración en Europa como a una "invasión" y se preguntó: "¿Actuarán las capitales europeas contra esta invasión o ya es demasiado tarde? Rezo para que no, y creo que no".

En su discurso ante autoridades francesas y algunos veteranos, Hegseth reiteró además la exigencia de Washington de que los países europeos incrementen sus esfuerzos en defensa.

"Estados Unidos debe mostrar el camino, y lo hará, pero nuestros aliados deben estar con nosotros, hombro con hombro", afirmó ante las 9.387 cruces blancas que recuerdan a los soldados estadounidenses caídos en la batalla de Normandía.

El secretario de Defensa sostuvo que "la paz solo está garantizada por la fuerza" y elogió a los combatientes aliados de 1944, que, según dijo, integraron una coalición en la que cada nación aportó "su industria, su valor y su sacrificio".

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"No fueron eslóganes vacíos, cumbres fastuosas ni comunicados; cada nación sangró y asumió su parte", afirmó.

Hegseth defendió igualmente que Europa debe ser la principal responsable de su defensa convencional, una posición que calificó de "necesidad estratégica".

Las conmemoraciones del desembarco continuaron este sábado en Normandía con diversos actos oficiales. La ceremonia internacional, con la participación de representantes de varios países aliados, está prevista esta tarde en la localidad de Langrune-sur-Mer.

Francia rindió homenaje esta mañana a los fusileros marinos herederos de los comandos Kieffer que participaron en el desembarco del 6 de junio de 1944, en presencia del primer ministro, Sébastien Lecornu.

El desembarco del 6 de junio de 1944 sigue siendo la operación anfibia más grande de la historia, con 132.700 hombres y 6.939 barcos aliados tomando 80 km de playas normandas, un golpe decisivo para la derrota de la Alemania nazi. EFE

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