Los Reyes sorprenden al Papa con un 'Ave María' interpretado por la Escolanía del Escorial en la capilla real

Los Reyes Felipe VI han sorprendido al Papa León XIV al término del acto institucional que ha tenido lugar en el Palacio Real con una visita a la Capilla Real en la que la Escolanía del Escorial ha interpretado el 'Ave María'.

El Pontífice, acompañado por los Reyes, la Princesa de Asturias y la la Infanta Sofía, también ha tenido ocasión de ver los tapices de 'Los hechos de los Apóstoles' obra de Rafael Sanzio y realizados en el siglo XVI y adquiridos por Felipe II en su recorrido desde el Salón de Columnas, donde ha tenido lugar el acto.

PUBLICIDAD

A su llegada la capilla, en su interior se encontraban ya los niños de la Escolanía del Escorial, agustinos, en un guiño también a León XIV, que pertenece a esta orden, que han interpretado dos piezas: el 'Ave María', de Franz Biel, y 'Tu es Petrus', de Giovanni da Palestrina.

Tras ello, los Reyes y sus hijas, que también han mantenido un breve encuentro en el Salón Gasparini donde se ha producido el intercambio de los tradicionales regalos, han acompañado al Papa hasta la Plaza de la Armería donde le esperaba ya el 'papamóvil' para dirigirse hacia la sede de la Nunciatura.

PUBLICIDAD

Este no será el único acto del Póntifice durante la semana que durará su visita a España en el que participará la Familia Real, ya que está previsto que los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Leonor asistan este domingo a la misa en la Plaza de Cibeles.

El lunes, será el turno de la Reina Sofía, que asistirá a la misa en la Catedral de la Almudena, mientras que Felipe VI y Letizia se desplazarán el miércoles a Barcelona para asistir a la misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Por último, el Rey se desplazará a Tenerife para despedir a León XIX el viernes cuando regrese al Vaticano.

PUBLICIDAD