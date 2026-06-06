La Policía destapa un caso de compra de votos de un partido opositor en víspera de las elecciones de Armenia

El Comité de Investigación de la República de Armenia ha informado este sábado de que ha descubierto un centenar de casos de compra de votos que atribuye al partido opositor Armenia Fuerte, uno de los que concurren a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en el país.

Pagaban entre 100.000 y 500.000 drams (entre 235 y 1.177 euros) a más de un centenar de votantes de la ciudad de Artashat, a las afueras de Ereván a cambio de votar por Armenia Fuerte este domingo.

Más de 40 personas han sido detenidas por la Policía y presentadas ante las autoridades judiciales y trabajan en la identificación de otros sospechosos, según recoge la agencia de noticias armenia Armenpress.

El bloque Armenia Fuerte del millonario ruso de origen armenio Samuel Karapetián es el más destacado de la mermada oposición armenia. Karapetián se encuentra bajo arresto domiciliario por supuestamente incitar un golpe al apoyar a la Iglesia Apostólica en un encontronazo entre sus líderes y el primer ministro Nikol Pashinian.

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Pashinian se encuentra en medio de un proceso de conversaciones de paz con antiguos rivales como Turquía y Azerbaiyán después de la derrota militar de 2023 en la ofensiva azerí para reintegrar la región de Nagorno Karabaj, de mayoría armenia, y su realineamiento con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) tras años de relaciones político-militares con Rusia.