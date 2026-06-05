Israel y Estados Unidos inician conversaciones para redefinir su cooperanción militar

Jerusalén, 5 jun (EFE).- Israel y Estados Unidos han iniciado conversaciones formales para redefinir su marco de cooperación en materia de defensa y sustituir el memorando de entendimiento (MOU) vigente, que expira en 2028, según informó este jueves el Ministerio de Defensa israelí.

Las negociaciones, según la nota de Defensa, buscan establecer un nuevo esquema de colaboración estratégica que refuerce la "ventaja militar cualitativa" de Israel mediante una "mayor inversión conjunta en investigación, desarrollo y producción", así como una transición gradual desde la ayuda hacia una relación de "cooperación plenamente recíproca".

PUBLICIDAD

Según el comunicado, la delegación israelí está encabezada por el director general del Ministerio de Defensa, el general retirado Amir Baram, en coordinación con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

Por parte estadounidense, el equipo está liderado por el consejero del Departamento de Estado Daniel Holler y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

Según el comunicado, ambas partes mantuvieron esta semana una reunión inaugural formal y prevén nuevas sesiones en las próximas semanas, tanto en Israel como en Estados Unidos.

Israel y Estados Unidos mantienen además desde hace años una estrecha relación en materia de compraventa de armamento, que incluye acuerdos recientes como la adquisición por parte israelí de seis aviones cisterna Boeing KC-46, destinados a reforzar la capacidad operativa de su Fuerza Aérea.

PUBLICIDAD

Estas nuevas adquisiciones se enmarcan dentro del nuevo "plan de fortalecimiento" que pretende el Ejecutivo israelí para la próxima década, que ya ha sido ratificado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y por Defensa, y que contará con un presupuesto específico de 350.000 millones de séqueles (unos 101.000 millones de euros) para ese período. EFE