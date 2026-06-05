Illa asistirá a la recepción en Madrid y le acompañará en casi todos los actos en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asistirá en Madrid a la recepción que se ofrecerá al papa León XIV en el Palacio Real junto a otras autoridades y representantes de la sociedad civil, y le acompañará en prácticamente todos los actos que el Pontífice hará en Catalunya.

Fuentes de la Generalitat han explicado este viernes la agenda de Illa durante la visita papal, y destacan el "papel de anfitrión" que tendrá el presidente durante los actos en Catalunya.

Como presidente autonómico, Illa participará este sábado en la recepción a León XIV en el Palacio Real de Madrid, y también asistirá el lunes al discurso que el Papa ofrecerá en el Congreso, en una sesión conjunta de las Cortes Generales.

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ACTOS EN CATALUNYA

El Papa llegará el martes a Catalunya, día en el que Illa encabezará la habitual reunión del Consell Executiu para, posteriormente, ir al Aeropuerto de Barcelona, donde recibirá a León XIV como "anfitrión de la visita" a Catalunya, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, entre otras autoridades.

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También el martes asistirá a la Vigilia de Oración en el Estadi Olímpic Lluís Companys, aunque no participará en el encuentro con voluntarios y la oración en la Catedral de Barcelona (es el único acto en que no le acompañará).

El miércoles le acompañará en su visita al Centro Penitenciario Brians 1, a la Abadía de Montserrat, y a la iglesia de Sant Agustí de Barcelona, además de al acto principal: la misa de inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família.

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El jueves, le despedirá en el Aeropuerto de Barcelona, desde donde tomará un vuelo dirección a las Islas Canarias, última parte de su viaje a España, en Gran Canaria y en Tenerife.

"REFERENTE MORAL"

Teniendo en cuenta que Illa es católico practicante, la visita del Papa tiene para él también una "significación personal", además de compartir posicionamientos políticos en temas como la inmigración y el respeto al derecho internacional, así como el impacto de la revolución tecnológica.

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En este sentido, defienden que la de León XIV es la visita de un jefe de Estado a Catalunya, pero también la de un "referente moral que traspasa el ámbito religioso", y creen que en su visita podrá constatar lo que tiene que aportar Catalunya al mundo como sociedad diversa, solidaria y abierta.

No será la primera ocasión en la que coincidan, puesto que el dirigente socialista fue recibido en el mes de octubre pasado en el Vaticano, junto al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una audiencia privada, y fue cuando le trasladó la invitación con motivo de la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Família.

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