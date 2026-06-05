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Costa Rica urge acelerar iniciativas de mitigación frente al calentamiento global

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San José, 5 jun (EFE).- El Gobierno de Costa Rica urgió al sector productivo, ciudadanía e instituciones nacionales a acelerar las iniciativas de mitigación para hacer frente a un escenario climático marcado por el calentamiento global, indicó este viernes el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Minae reafirmó en un comunicado su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.

"El clima está cambiando y con él nuestra forma de producir y proteger nuestros recursos. El lema 'Ahora Por El Clima' no es solo una consigna, es una obligación inmediata para garantizar agua, energía y biodiversidad para las futuras generaciones", afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro.

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El ente hizo un llamado a los sectores productivos y a la ciudadanía para adoptar medidas de eficiencia, destacando los esfuerzos y planes de contingencia institucionales implementados para hacer frente a la vulnerabilidad del país, tales como la mitigación del cambio climático y el fenómeno de El Niño.

El ministerio destacó que Costa Rica, país que alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad mundial, mantiene una matriz eléctrica que supera el 98 i% de fuentes renovables y una cartera multisectorial que incluye el transporte electrificado.

Además, resaltó las estrategias para proteger la seguridad alimentaria, mitigar el impacto en el sector agropecuario y prevenir incendios forestales frente al fenómeno de El Niño.

El Gobierno costarricense también reafirmó su compromiso global: protege más del 25 % de su territorio terrestre como áreas silvestres protegidas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decretó el pasado mes de mayo alerta verde (preventiva) frente a El Niño para las provincias de Guanacaste y parte de la de Puntarenas, ambas en el litoral Pacífico; así como en diversos municipios de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, ubicadas en el centro del país.

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Según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional, el déficit de lluvias provocado por El Niño oscilará entre un 25 % y un 50 % en el segundo semestre del año, con aumentos de hasta 2 grados en las temperaturas, y el fenómeno podría extenderse hasta febrero de 2027. EFE

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