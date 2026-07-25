El Gobierno de España insta a Israel a "desescalar la violencia" de colonos en Cisjordania

Madrid, 25 jul (EFE).- El Ejecutivo de España reiteró este sábado su "firme condena" de la "continuada violencia de colonos" contra la población palestina de Cisjordania, y llamó al Gobierno de Israel a tomar las medidas necesarias para "desescalar" y actuar para que estas acciones no queden impunes.

"El Gobierno de Israel debe revertir sus políticas de expansión colona y de protección a la violencia colona contra la población civil palestina, y cumplir las obligaciones que le corresponden como potencia ocupante de Palestina", instó el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado.

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En concreto, denunció una "espiral de violencia colona en Cisjordania" al referirse a la muerte ayer viernes de cuatro civiles palestinos y dos colonos israelíes "en otro ataque colono indiscriminado".

"El Gobierno de España reitera su firme compromiso con la implementación de la solución de los dos Estados (Palestina e Israel), y seguirá exigiendo responsabilidades a todo actor que obstaculice su viabilidad", concluyó la nota de Exteriores.​

El viernes hubo un enfrentamiento armado en la aldea palestina de Tell (Cisjordania ocupada), donde murieron cuatro civiles palestinos y dos soldados israelíes (uno, era además un líder colono), según una reconstrucción de los hechos efectuada por Human Rights Watch. La organización de derechos humanos concluyó que se produjo un ataque previo de colonos israelíes contra el pueblo. EFE

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