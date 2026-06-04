Wembanyama: "No estoy preocupado lo más mínimo"

San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, consideró este miércoles que jugó un mal partido en su debut en las Finales NBA contra los New York Knicks, pero destacó que no está preocupado "lo más mínimo" por las opciones de su equipo.

"Evidentemente, ya hemos estado por detrás en una serie antes. Nunca en unas Finales, claro. Pero no estoy dándole vueltas a nada en concreto. No estoy ni lo más mínimo preocupado", afirmó Wembanyama en rueda de prensa tras la derrota de los Spurs en casa contra los Knicks.

PUBLICIDAD

Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA, firmó 26 puntos y 12 rebotes, pero solo conectó 6 de sus 21 tiros de campo.

"Sin duda se sintió especial, por supuesto. Pero en ningún caso puede servir como excusa. No fue un factor en nuestro rendimiento", dijo al referirse a su emoción por estrenarse en unas Finales.

"Cada equipo defiende de manera diferente y lo voy a descifrar. Sí, esta noche estuve mal. No es más complicado que eso", consideró el francés.

Los New York Knicks remontaron 14 puntos de desventaja y triunfaron por 105-95 en el campo de los San Antonio Spurs para tomar ventaja 1-0 en las Finales de la NBA.

Jalen Brunson metió 13 de sus 30 puntos en el cuarto período para poner el sello en el duodécimo triunfo seguido de los Knicks en estos 'playoffs'.

"Es un jugador de élite. Sabemos que vamos a tener muchas más oportunidades. Es una serie al mejor de siete, el primero que gana cuatro. Vamos a tener tiempo para trabajar en ello", advirtió Wembanyama.