La estadounidense Palo Alto Networks cierra la adquisición de Portkey

La empresa estadounidense de ciberseguridad Palo Alto Networks ha anunciado el cierre de la adquisición de Portkey, compañía pionera en 'AI Gateways' (puerta de enlace de inteligencia artificial (IA)), según ha informado este jueves en un comunicado.

Esta adquisición consolida el 'AI Gateway' como una capa de control de misión crítica para las empresas, permitiendo a las organizaciones acelerar la innovación en IA con confianza.

A medida que las organizaciones evolucionan desde simples 'chatbots' hacia agentes autónomos de IA capaces de ejecutar acciones, se enfrentan a una brecha de confianza.

Dotar a la IA de la capacidad de realizar tareas de forma independiente, ha informado la empresa, introduce nuevos riesgos relacionados con acciones no autorizadas, la exposición de datos y costes fuera de control. Para abordar este desafío, un 'AI Gateway' actúa como el sistema nervioso central de todo el tráfico de IA.

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El mismo proporciona las capacidades esenciales para monitorizar, orquestar y gobernar las interacciones de los agentes, ayudando a garantizar que cada solicitud se dirija al modelo más adecuado para la tarea, supervisando el uso de 'tokens' para ayudar a evitar costes descontrolados y aportando una capa crítica de protección en tiempo de ejecución para ayudar a detener comportamientos maliciosos o no deseados de la IA en tiempo real.

La arquitectura única de Portkey ha sido diseñada específicamente para proteger implementaciones de IA a gran escala, gracias a su capacidad para procesar billones de 'tokens', y su 'AI Gateway' puede implementarse con un esfuerzo mínimo.

Al convertir Portkey en el 'AI Gateway' principal de Prisma AIRS, la plataforma integral de seguridad para IA, Palo Alto Networks podrá ofrecer una solución que integre de forma nativa la seguridad de IA en tiempo de ejecución ('AI Runtime Security'), la seguridad de identidad para agentes mediante Idira y la observabilidad de IA mediante Chronosphere.

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