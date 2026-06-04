Canales Rivera, muy duro con Isabel Pantoja tras salir a la luz el 'botín' que se llevó Kiko Rivera de Cantora

A pesar de que ha pasado mes y medio y Kiko Rivera defiende su derecho a entrar en su casa y llevarse lo que le dé la gala, sigue coleando su 'asalto' a Cantora junto a su novia Lola García principalmente después de sair a la luz que entre los objetos que sacó de la finca en varios camiones por orden de su madre se encontrarían enseres personales de Paquirri, un coche blanco descapotable que habría pertenecido al malogrado torero, y varias cabezas de toros que el marido de Isabel Pantoja habría dejado en herencia a sus hijos Francisco y Cayetano, y a sus hermanos Teresa, Antonio y José Rivera, y que éstos nunca habrían recibido.

Y parece que ya no tienen esperanzas de hacerlo ahora, como ha revelado José Antonio Canales Rivera en el evento que ha protagonizado en colaboración con el restaurante Abya en el emblemático Palacio de Saldaña de la capital.

"Esto es la historia de nunca acabar. Llevamos creo que son 42 años con esta historia. Entonces, bueno, pues las cosas se deterioran y las cosas se estropean y ella es consciente y consecuente de ello. ¿Qué es lo que a lo mejor no se entiende o no puedo entender yo? Que hablo en primera persona, pues lo que no entiendo es que si está viviendo allí y se supone que es económicamente solvente y luchó y peleó tanto por Cantora, porque eso sí lo puedo decir yo y era muy crío, Jope, pues ese legado que se le dejó a lo mejor se podía haber cuidado un poquito más" ha expresado el sobrino de Paquirri, durísimo con Isabel Pantoja.

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Respecto a la cabeza de toro que le correspondía a su madre en el testamento, Canales Rivera ha bromeado con que "no tenemos sitio para ponerla. Si ponemos la cabeza en casa se tiene que ir alguien y yo no me voy a ir". "Cuando llegue el momento, si llega, pues bueno pues si se devuelve por qué no. Es verdad que nos pertenece por regalo y por herencia y por legado, pues la acogeremos con todo el cariño del mundo y estará puesta pues en el mejor sitio que podamos ponerla. Que no, pues la seguiremos echando de menos y ya está" ha reconocido.

Sin embargo, ha asegurado que este tema no ha afectado a su madre, que "es una persona muy feliz, que está pasando un momento maravilloso y disfrutando un poco de la vida ahora con todo lo que lleva pasado tanto con mi abuelo, con mi padre, con mi tío y creo que es un momento maravilloso y desde luego no lo estropea por algo que ella ya no puede hacer o sea, ya no le pierde ni un minuto a nada de eso".

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"Pero bueno, que esto es una telenovela turca, esto ahora igual vemos el Mercedes arreglado por la calle o el Golf blanco yendo de boda quién sabe, puede pasar cualquier cosa. Creo que salían contenedores y contenedores" ha ironizado con lo que se ha llevado Kiko de Cantora.

Además, y aunque su relación con su primo Fran no sea demasiado estrecha, Canales ha confesado lo feliz que está de que Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey estén juntos: "Bueno, yo no tengo mucho que decir al respecto, lo único que a Roca lo conozco y me parece un tipo estupendísimo y ahora mismo creo que es la máxima figura del toreo y estar con una chica que adoro, que es mi sobrina, que es maravillosa y me parece una pareja, bueno, creo que una pareja chulísima, maravillosa, simpática, me encanta la verdad". "A mí la pareja me encanta, pero yo de una posible boda no me meto en nada" ha añadido.

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"Estar al lado de un torero no es fácil, ni para la novia, ni para la madre, ni para el hermano, ni para nadie, no es fácil. Creo que el que mejor lo lleva es el propio torero, los demás lo llevan un poco mal. Pero el mejor consejo es el que no se da, porque hay muchas parejas y muchas madres que jamás han asistido a una corrida de toros y, sin embargo, hablo por la parte que me toca de mi madre, ella cuando ha tenido la oportunidad de asistir a los toros y estar conmigo ha preferido siempre estar en Los Toros. Te hablo de mi mamá y te hablo de mi abuela Agustina, madre de Francisco Rivera y de José Rivera, Riberita, y te digo que hacía lo mismo, se sentaba en el tendido cada uno pasa el miedo como le da la gana" ha respondido cuando le hemos preguntado qué consejo le daría a Tana ante su relación con el diestro peruano.