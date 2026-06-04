La Academia de Cine veta la IA generativa en el concurso de proyectos para la creación del Museo del Cine

La Academia de Cine ha convocado un concurso para la creación del Museo del Cine, con el objetivo de seleccionar un proyecto para este centro y llevar a cabo la implementación y el desarrollo de la propuesta ganadora.

Con esta convocatoria, la Academia de Cine avanza en el plan de creación de un museo de referencia para el cine español en el antiguo edificio del NO-DO, un lugar emblemático de la historia audiovisual, que será rehabilitado y acondicionado para su uso futuro.

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Las bases, publicadas desde este jueves en la web de la Academia, establecen de forma expresa que las propuestas deberán ser originales y no podrán haber sido desarrolladas mediante sistemas de IA generativa o autónoma que sustituyan la aportación creativa humana.

Los participantes deberán presentar una declaración jurada en la que garanticen que el proyecto es fruto de su creación intelectual, que no infringe derechos de terceros y que ostentan la titularidad exclusiva del contenido presentado. No obstante, el documento sí admite el uso de herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial con carácter "meramente técnico o auxiliar, destinadas a tareas de organización documental, procesamiento operativo o funciones equivalentes".

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La documentación técnica del edificio que contendrá los planos estará a disposición de los interesados/as antes del 15 de julio de 2026, en dicha web. La misión, visión y criterios de programación; un plan de programación piloto; planes de financiación y comunicación; previsión estratégica de los primeros cinco años de funcionamiento; diseño de actividades educativas y culturales para la participación ciudadana; propuesta de espacios y usos; adaptación del proyecto al espacio físico; y el desarrollo, desde su fase de diseño hasta la apertura al público, son algunos de los contenidos que se deberán abordar en las propuestas.

Estas se valorarán conforme a los criterios de creatividad, solvencia técnica, viabilidad económica de la propuesta, trayectoria profesional de los postulantes y la adecuación de la idea a los objetivos de la Academia definidos en sus Estatutos. La propuesta con la totalidad de los contenidos no podrá superar las 60 páginas.

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El jurado del concurso será paritario y estará integrado por cinco personas, que serán designados a tal efecto por la Junta Directiva de la Academia, con el refrendo previo del Ministerio de Cultura. A ellos se sumarán, el presidente de la Academia de Cine y/o el ministro de Cultura, o la persona designada por este. Las decisiones del jurado serán refrendadas por la Junta Directiva de la institución.

El período de valoración se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026. Una vez concluya, el jurado dispondrá de 15 días para emitir y comunicar el fallo, que se hará público a través de la página web academiadecine.com/museo.