EEUU asegura que "ninguna censura podrá borrar el pasado" en el 37º aniversario de la masacre de Tiananmen

El Departamento de Estado estadounidense ha asegurado que "ninguna censura podrá borrar el pasado", cuando se cumplen 37 años de la masacre de Tiananmen, que tuvo lugar en 1989 en la homónima plaza del centro de Pekín y en la que murieron cientos de personas en el marco de una serie de protestas lideradas por estudiantes chinos.

"El mundo conmemora los 37 años desde que el Partido Comunista Chino ordenó a sus tropas atacar a miles de manifestantes pacíficos en la plaza de Tiananmen y sus alrededores. Los estudiantes, trabajadores y demás civiles chinos que perdieron la vida se habían reunido para ejercer sus derechos naturales y exigir reformas democráticas y rendición de cuentas por la corrupción. Recordamos sus vidas y honramos su legado", ha señalado la nota del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con motivo del aniversario.

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De esta forma, la diplomacia estadounidense ha subrayado que "ninguna censura podrá borrar el pasado", en referencia a la falta de transparencia de las autoridades de Pekín sobre la represión violenta desatada por las fuerzas chinas.

"Aquellos que se sacrificaron para defender sus derechos inalienables a la libertad de expresión y de reunión pacífica serán reivindicados algún día", ha incidido el comunicado. La masacre se conmemora cada 4 de junio a pesar de las reticencias de Pekín, una actitud que ha suscitado críticas a nivel internacional ante la negativa a analizar las consecuencias.

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