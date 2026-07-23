Nicaragua acusa de injerencista a Chile por críticas a Daniel Ortega sobre las elecciones

San José, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua acusó este jueves de injerencista al Gobierno de Chile por haber expresado su "honda preocupación" por las declaraciones formuladas por el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó el pasado domingo, en el marco del 47 aniversario de la revolución sandinista, de que en dicho país "no volverá a haber elecciones".

"Acusamos recibo de la Nota emitida por la Cancillería de la República de Chile, sus comentarios que lucen injerencistas sobre nuestros procesos políticos, jurídicos e institucionales, soberanos y dignos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.

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"Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones", agregó.

En Nicaragua, continuó la nota, se reconocen "hermanos con todos los Estados y pueblos del mundo, y defendemos las cartas e instrumentos de los organismos que velan, como velamos nosotros, por la no intromisión en los asuntos y decisiones de cada país, en el marco de su legítima soberanía".

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"Nuestro abrazo siempre fraternal y de unión por el bien común, al pueblo valiente, vibrante y solidario de Chile", concluyó Managua.

En su mensaje, Chile reafirmó que la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa, conforme a lo consagrado en la Carta Democrática Interamericana, "por lo que, declaraciones como la indicada, comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades".

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Chile reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia en el Hemisferio, e instó al Gobierno de Nicaragua a respetar y garantizar el pleno ejercicio del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones libres, periódicas y transparentes.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, aseguró que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

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Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país. EFE