Integra Tierras Raras solicita permiso para explorar uranio en el sur de Argentina

Buenos Aires, 23 jul (EFE).- La compañía Integra Tierras Raras solicitó un permiso de exploración de uranio en la sureña provincia argentina de Río Negro, según un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Río Negro.

El permiso fue solicitado en el área Bagual 15, que tiene una superficie de 9.999 hectáreas, y está situada en el distrito minero Alto Valle, cerca de la localidad de Villa Regina.

Integra Tierras Raras forma parte del grupo de inversiones Integra Capital, liderado por el empresario argentino José Luis Manzano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de Argentina, el país suramericano tiene actualmente una cartera de 21 proyectos de minería de uranio, ninguno en producción, en las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz.

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De todos estos, los más avanzados, y que ya cuentan con un estudio de evaluación económica preliminar, son el proyecto Laguna Salada, de la minera canadiense Jaguar Uranium, y el proyecto Ivana-Amarillo Grande, de Ivana Minerals, empresa integrada por la canadiense Blue Sky Uranium y el conglomerado argentino Corporación América.

Argentina produjo uranio en la mina de Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza (oeste), entre 1975 y 1997 y desde entonces el país no ha vuelto a producir este recurso estratégico. EFE