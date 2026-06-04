Mueren al menos tres civiles y otros siete resultan heridos en un ataque ucraniano contra Crimea

Al menos tres personas han muerto y otras siete han resultado heridas en un ataque ucraniano perpetrado en la madrugada de este jueves contra la ciudad de Simferopol, en la península de Crimea, según el balance preliminar dado a conocer por las autoridades rusas.

"Como resultado de un ataque enemigo contra edificios no residenciales en Simferopol, según datos preliminares, tres personas han perdido la vida y otras siete han resultado heridas", ha informado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en Telegram.

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Tras señalar que los servicios de emergencia permanecen trabajando en el lugar de los hechos, el jerarca crimeo ha trasladado su "más sincero y profundo" pésame a los familiares y amigos de las víctimas, deseando, a su vez, la "pronta recuperación" de todos los heridos.

"Las autoridades de Crimea prestarán toda la ayuda y el apoyo posible", ha agregado Aksionov pidiendo a la población y a los visitantes que "únicamente confíen" en las fuentes oficiales de información.