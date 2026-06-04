España favorita, dudas en Uruguay, el recuerdo de Arabia Saudí e ilusión en Cabo Verde

Madrid, 4 jun (EFE).- El Grupo H del Mundial cuenta con España, vigente campeona de Europa, como principal favorita a clasificarse como primer; con Uruguay que también debe pasar ronda, pero con dudas alrededor de su seleccionador, Marcelo Bielsa; mientras que Arabia Saudí espera repetir su mejor resultado mundialista y la debutante Cabo Verde llega rebosante de ilusión.

El 15 de junio se pondrá en marcha el Grupo H del Mundial con la selección española iniciando su camino hacia su segunda estrella, 16 años después de la primera, lograda en el Mundial de Sudáfrica.

La actual campeona de Europa llega al torneo asumiendo su postulación entre las favoritas. Ni el seleccionador, Luis de la Fuente, ni los futbolistas rehúyen esta palabra y asumen el peso que supone.

Una vitola de España a pesar de que sus grandes figuras durante la Eurocopa no llegan en su mejor momento físico. Lamine Yamal y Nico Williams acabaron la temporada con sus respectivos clubes con sendas lesiones musculares que les hacen ser duda de cara al debut ante Cabo Verde, mientras que Rodrigo Hernández, Balón de Oro tras el torneo continental, no ha recuperado el nivel excelso tras la lesión de rodilla meses después.

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Un estreno que podría marcar el rumbo de España en el torneo, aunque perder en el estreno dejó de ser motivo de no levantar el trofeo. En Sudáfrica 2010, el 0-1 contra Suiza fue el inicio del camino hasta el título, mientras que en el pasado Mundial, Argentina fue campeona tras caer 2-1 ante Arabia Saudí en la primera jornada.

España debutará ante Cabo Verde, selección que se estrena en el Mundial. Tercer país de menor población -530.000- en hacerlo tras Islandia -en 2018- y Curazao, quien también se estrena este 2026 en el gran torneo de selecciones.

El 100% de sus futbolistas juegan fuera de su país, con Logan Costa, en el Villarreal, como único jugador en la liga española.y el más valioso según Transfermarkt -18 millones de euros-, a pesar de que el defensa estuvo diez meses de baja esta temporada por una grave lesión de rodilla.

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A pesar de dejar por el camino a Camerún en el proceso de clasificación, Cabo Verde llega sin grandes aspiraciones al torneo y con la ilusión de poder ser uno de los ocho mejores -de 12- terceros para estar en la nueva ronda de dieciseisavos.

El otro partido inaugural del Grupo H tendrá como protagonista a Uruguay, y sus dudas en el proyecto librado por Marcelo Bielsa, quien llegará a la cita tras tres años al frente de la Celeste.

Bajo su dirección, el equipo firmó resultados de gran impacto en las eliminatorias sudamericanas, como las victorias ante Brasil -la primera en más de dos décadas- y frente a Argentina en Buenos Aires, un triunfo inédito para los uruguayos en esta competición. La selección cerró la fase clasificatoria en la cuarta posición con 28 puntos.

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Sin embargo, el recorrido reciente ha estado marcado por una notable irregularidad. Entre julio de 2024 y junio de 2025, Uruguay solo logró una victoria en los 90 minutos reglamentarios de los doce encuentros disputados entre Copa América y eliminatorias. Además, llegará al torneo con una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, incluida una contundente derrota por 5-1 frente a Estados Unidos en un amistoso preparatorio.

El ciclo de Bielsa también ha estado rodeado de controversias fuera del terreno de juego. La retirada internacional de Luis Suárez provocó una fuerte sacudida tras sus críticas públicas al seleccionador, al que acusó de mantener una relación distante con los jugadores. A ello se sumaron episodios puntuales con futbolistas como Agustín Canobbio y la sorprendente exclusión para el Mundial del lateral Nahitan Nández, uno de los hombres con más participación durante la fase de clasificación.

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Pese a ello, Uruguay mantiene una base de gran nivel encabezada por Fede Valverde y respaldada por jugadores de referencia como Ronald Araujo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera y Giorgian de Arrascaeta, pendiente de cómo evolucione su lesión. En ataque, la responsabilidad goleadora recaerá sobre Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Arabia Saudí completa el Grupo H con el gran objetivo de repetir el éxito que logró en el Mundial de Estados Unidos de 1994, en el que firmó su mejor resultado histórico del torneo, al alcanzar los octavos de final. Perdió 2-1 contra Países Bajos, ganó 2-1 a Marruecos y venció 1-0 a Bélgica para clasificarse como segunda de grupo para octavos, donde cayó 3-1 ante Suecia.

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Ahora, 32 años después, busca que su gran inversión en fútbol, con la figura de Cristiano Ronaldo en su liga como gran estandarte, le dé sus frutos en el Mundial. Sin embargo, a pesar de contar con estrellas internacionales en su competición doméstica, sus jugadores locales no han logrado dar el salto a grandes ligas y solo dos de los 26 convocados juegan fuera de Arabia Saudí -Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens, y Marwan Al-Sahafi, extremo izquierdo del Amberes-.

El país de la península arábiga espera seguir dando pasos adelante en su desarrollo futbolístico camino al que será, en 2034, su Mundial como anfitriona. EFE