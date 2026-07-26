Estados Unidos celebra la decisión de Venezuela de abandonar el "corrupto" e "inútil" TPI

El Gobierno de Estados Unidos ha celebrado este domingo "con satisfacción" la decisión del Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada del Tribunal Penal Internacional (TPI), al que ha tachado de "corrupto" e "inútil".

"Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse del TPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar el corrupto e inútil TPI", ha informado el Departamento de Estado en un comunicado a través de sus redes sociales.

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El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, ha criticado al TPI por la falta de resultados tras investigar desde 2018 al expresidente venezolano Nicolás Maduro. El exmandatario permanece bajo custodia en suelo estadounidense a la espera de un juicio en junio de 2027 por cargos de narcotráfico, tras ser capturado por Washington el pasado enero en suelo venezolano.

"El llamado tribunal ha estado "investigando" a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. El TPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal", ha matizado.

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Desde la Casa Blanca señalan con confianza que "es hora de desmantelar" al organismo, y apuntan, tal y como hizo el Gobierno venezolano el pasado viernes, en que el TPI utiliza su autoridad sobre ciertos países en especial.

"Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva. El TPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítimo", ha recalcado.

Asimismo, Washington ha instado a todos los miembros del Tribunal a seguir los pasos de Venezuela y "retirarse del Estatuto de Roma", de manera que se logre "desmantelar" al TPI.

El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, notificó formalmente el pasado viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión "firme e irrevocable" de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada "definitiva" del Tribunal.

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